Попова: человек с «Омикроном» становится заразным в первые сутки

14 января 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

Инкубационный период «Омикрона» составляет от двух до пяти дней, сообщила Анна Попова Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пациент, инфицированный новым штаммом коронавируса «Омикрон», становится заразным уже в первые сутки. Об это сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, новая мутация быстро размножается на слизистых носа и горла и из-за этого передается быстрее. «Человек, который встретился с вирусом, становится опасным, заразным уже в первые сутки. До того, как он сам понимает, что недомогает, что заболел, что чувствует себя плохо. И в этом высокий риск распространения нового коронавируса, именно „Омикрона“», — рассказала Анна Попова на брифинге по ситуации с COVID-19, который транслируется на телеканале «Россия 24». По словам главы Роспотребнадзора, новый штамм COVID-19 быстро размножается на слизистых верхних дыхательных путей — носа и горла. Из-за этого он гораздо быстрее передается. При этом инкубационный период у «Омикрона» составляет от двух до пяти дней, уточнила Попова. Всего в России выявлено 783 случая заражения новым штаммом коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Более 50% заболевших приходится на Москву. По данным на 13 января 2022 года зараженные «Омикроном» обнаружены в 19 регионах России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пациент, инфицированный новым штаммом коронавируса «Омикрон», становится заразным уже в первые сутки. Об это сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, новая мутация быстро размножается на слизистых носа и горла и из-за этого передается быстрее. «Человек, который встретился с вирусом, становится опасным, заразным уже в первые сутки. До того, как он сам понимает, что недомогает, что заболел, что чувствует себя плохо. И в этом высокий риск распространения нового коронавируса, именно „Омикрона“», — рассказала Анна Попова на брифинге по ситуации с COVID-19, который транслируется на телеканале «Россия 24». По словам главы Роспотребнадзора, новый штамм COVID-19 быстро размножается на слизистых верхних дыхательных путей — носа и горла. Из-за этого он гораздо быстрее передается. При этом инкубационный период у «Омикрона» составляет от двух до пяти дней, уточнила Попова. Всего в России выявлено 783 случая заражения новым штаммом коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Более 50% заболевших приходится на Москву. По данным на 13 января 2022 года зараженные «Омикроном» обнаружены в 19 регионах России.