CNN: Россия готовит провокацию для вторжения на Украину

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, автомат, солдаты, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, 201военная база
Россия заранее подготовила группу боевиков для организации провокации в Донбассе, заявил американский чиновник Фото:

Россия готовит предлог для «вторжения на Украину». Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника. По его словам, Россия заранее подготовила группу боевиков для проведения операции в Донбассе под чужим флагом.

«Россия заранее подготовила группу оперативников для проведения операции под чужим флагом на востоке Украины. У США есть доказательства того, что боевики обучены ведению боев в городских условиях и использованию взрывчатки для проведения актов саботажа», — передает CNN слова американского чиновника.

По словам источника телеканала, в США также обратили внимание на то, что российские влиятельные лица начали «подталкивать аудиторию к вмешательству». В том числе они заявляли о том, что на Украине ухудшается ситуация с правами человека, а местные лидеры проявляют воинственность.

Американский чиновник считает, что российские военные планируют начать провокацию «за несколько недель до вторжения». По его данным, оно может начаться «между серединой января и серединой февраля».

С аналогичными публикациями выступили газета The Washington Post и агентства Reuters, Agence France-Presse и Bloomberg. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти материалы ничем не подтверждены и носят голословный характер, передает ТАСС.

Ранее в американской прессе сообщили о намерении властей США ввести жесткие экономические санкции против правительства РФ и руководителя страны Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. Песков предупредил, что такие ограничения приведут к разрыву отношений между Москвой и Вашингтоном. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что Белый дом пытается воздействовать на Россию на фоне переговоров о совместных гарантиях безопасности. Позднее в Кремле прошедший саммит Москвы и НАТО в Женеве признали неудачным. Североатлантический альянс не пошел на компромисс по нерасширению на Восток, что было ключевым условием России.

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Россия готовит предлог для «вторжения на Украину». Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника. По его словам, Россия заранее подготовила группу боевиков для проведения операции в Донбассе под чужим флагом. «Россия заранее подготовила группу оперативников для проведения операции под чужим флагом на востоке Украины. У США есть доказательства того, что боевики обучены ведению боев в городских условиях и использованию взрывчатки для проведения актов саботажа», — передает CNN слова американского чиновника. По словам источника телеканала, в США также обратили внимание на то, что российские влиятельные лица начали «подталкивать аудиторию к вмешательству». В том числе они заявляли о том, что на Украине ухудшается ситуация с правами человека, а местные лидеры проявляют воинственность. Американский чиновник считает, что российские военные планируют начать провокацию «за несколько недель до вторжения». По его данным, оно может начаться «между серединой января и серединой февраля». С аналогичными публикациями выступили газета The Washington Post и агентства Reuters, Agence France-Presse и Bloomberg. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти материалы ничем не подтверждены и носят голословный характер, передает ТАСС. Ранее в американской прессе сообщили о намерении властей США ввести жесткие экономические санкции против правительства РФ и руководителя страны Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. Песков предупредил, что такие ограничения приведут к разрыву отношений между Москвой и Вашингтоном. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что Белый дом пытается воздействовать на Россию на фоне переговоров о совместных гарантиях безопасности. Позднее в Кремле прошедший саммит Москвы и НАТО в Женеве признали неудачным. Североатлантический альянс не пошел на компромисс по нерасширению на Восток, что было ключевым условием России.
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