CNN: Россия готовит провокацию для вторжения на Украину

14 января 2022 в 22:53 Размер текста - 17 +

Россия заранее подготовила группу боевиков для организации провокации в Донбассе, заявил американский чиновник Фото: Анна Майорова © URA.RU Россия готовит предлог для «вторжения на Украину». Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника. По его словам, Россия заранее подготовила группу боевиков для проведения операции в Донбассе под чужим флагом. «Россия заранее подготовила группу оперативников для проведения операции под чужим флагом на востоке Украины. У США есть доказательства того, что боевики обучены ведению боев в городских условиях и использованию взрывчатки для проведения актов саботажа», — передает CNN слова американского чиновника. По словам источника телеканала, в США также обратили внимание на то, что российские влиятельные лица начали «подталкивать аудиторию к вмешательству». В том числе они заявляли о том, что на Украине ухудшается ситуация с правами человека, а местные лидеры проявляют воинственность. Американский чиновник считает, что российские военные планируют начать провокацию «за несколько недель до вторжения». По его данным, оно может начаться «между серединой января и серединой февраля». С аналогичными публикациями выступили газета The Washington Post и агентства Reuters, Agence France-Presse и Bloomberg. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти материалы ничем не подтверждены и носят голословный характер, передает ТАСС. Ранее в американской прессе сообщили о намерении властей США ввести жесткие экономические санкции против правительства РФ и руководителя страны Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. Песков предупредил, что такие ограничения приведут к разрыву отношений между Москвой и Вашингтоном. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что Белый дом пытается воздействовать на Россию на фоне переговоров о совместных гарантиях безопасности. Позднее в Кремле прошедший саммит Москвы и НАТО в Женеве признали неудачным. Североатлантический альянс не пошел на компромисс по нерасширению на Восток, что было ключевым условием России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия готовит предлог для «вторжения на Украину». Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника. По его словам, Россия заранее подготовила группу боевиков для проведения операции в Донбассе под чужим флагом. «Россия заранее подготовила группу оперативников для проведения операции под чужим флагом на востоке Украины. У США есть доказательства того, что боевики обучены ведению боев в городских условиях и использованию взрывчатки для проведения актов саботажа», — передает CNN слова американского чиновника. По словам источника телеканала, в США также обратили внимание на то, что российские влиятельные лица начали «подталкивать аудиторию к вмешательству». В том числе они заявляли о том, что на Украине ухудшается ситуация с правами человека, а местные лидеры проявляют воинственность. Американский чиновник считает, что российские военные планируют начать провокацию «за несколько недель до вторжения». По его данным, оно может начаться «между серединой января и серединой февраля». С аналогичными публикациями выступили газета The Washington Post и агентства Reuters, Agence France-Presse и Bloomberg. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти материалы ничем не подтверждены и носят голословный характер, передает ТАСС. Ранее в американской прессе сообщили о намерении властей США ввести жесткие экономические санкции против правительства РФ и руководителя страны Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. Песков предупредил, что такие ограничения приведут к разрыву отношений между Москвой и Вашингтоном. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что Белый дом пытается воздействовать на Россию на фоне переговоров о совместных гарантиях безопасности. Позднее в Кремле прошедший саммит Москвы и НАТО в Женеве признали неудачным. Североатлантический альянс не пошел на компромисс по нерасширению на Восток, что было ключевым условием России.