CNN: Россия готовит провокацию для вторжения на Украину

Россия готовит предлог для «вторжения на Украину». Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника. По его словам, Россия заранее подготовила группу боевиков для проведения операции в Донбассе под чужим флагом.
«Россия заранее подготовила группу оперативников для проведения операции под чужим флагом на востоке Украины. У США есть доказательства того, что боевики обучены ведению боев в городских условиях и использованию взрывчатки для проведения актов саботажа», — передает CNN слова американского чиновника.
По словам источника телеканала, в США также обратили внимание на то, что российские влиятельные лица начали «подталкивать аудиторию к вмешательству». В том числе они заявляли о том, что на Украине ухудшается ситуация с правами человека, а местные лидеры проявляют воинственность.
Американский чиновник считает, что российские военные планируют начать провокацию «за несколько недель до вторжения». По его данным, оно может начаться «между серединой января и серединой февраля».
С аналогичными публикациями выступили газета The Washington Post и агентства Reuters, Agence France-Presse и Bloomberg. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти материалы ничем не подтверждены и носят голословный характер, передает ТАСС.
Россия готовит предлог для «вторжения на Украину». Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника. По его словам, Россия заранее подготовила группу боевиков для проведения операции в Донбассе под чужим флагом. «Россия заранее подготовила группу оперативников для проведения операции под чужим флагом на востоке Украины. У США есть доказательства того, что боевики обучены ведению боев в городских условиях и использованию взрывчатки для проведения актов саботажа», — передает CNN слова американского чиновника. По словам источника телеканала, в США также обратили внимание на то, что российские влиятельные лица начали «подталкивать аудиторию к вмешательству». В том числе они заявляли о том, что на Украине ухудшается ситуация с правами человека, а местные лидеры проявляют воинственность. Американский чиновник считает, что российские военные планируют начать провокацию «за несколько недель до вторжения». По его данным, оно может начаться «между серединой января и серединой февраля». С аналогичными публикациями выступили газета The Washington Post и агентства Reuters, Agence France-Presse и Bloomberg. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти материалы ничем не подтверждены и носят голословный характер, передает ТАСС. Ранее в американской прессе сообщили о намерении властей США ввести жесткие экономические санкции против правительства РФ и руководителя страны Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. Песков предупредил, что такие ограничения приведут к разрыву отношений между Москвой и Вашингтоном. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что Белый дом пытается воздействовать на Россию на фоне переговоров о совместных гарантиях безопасности. Позднее в Кремле прошедший саммит Москвы и НАТО в Женеве признали неудачным. Североатлантический альянс не пошел на компромисс по нерасширению на Восток, что было ключевым условием России.