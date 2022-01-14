Ветерана войны заставили платить налог за подарок к юбилею Победы

15 января 2022 в 09:12 Размер текста - 17 +

Ветерана Великой Отечественной обязали уплатить налог за подарок на 9 Мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) из Республики Коми обязали уплатить налог за подарок на 9 мая от властей. Об этом дочь пенсионерки Елена Бабичева рассказала в группе «Типичная Печора» во «ВКонтакте». «Письмо из налоговой на имя матери получила 12 января. Требование касалось подарка, который ветерану передали на 75-летие Победы в 2020 году. Почему человек, прошедший через ужасы войны, воевавший за свободу, закончивший войну в 80 километрах от Берлина, остался должен за то, что его поздравили?» — возмутилась россиянка. По словам женщины, ее матери в 2022 году исполнится 99. «Местные чиновники поздравляют только на 9 мая, благодарят и пропадают. Маме естественно ничего не сказали. Заплатили. Осадок остался», — подытожила она. Ранее депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Олег Смолин заявил, что правительство России в среднем не доплачивает пенсионерам по 90 тысяч рублей из-за того, что индексация пенсий значительного меньше реального уровня инфляции. При этом многие пенсионеры находятся далеко за чертой бедности, пишет MK.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) из Республики Коми обязали уплатить налог за подарок на 9 мая от властей. Об этом дочь пенсионерки Елена Бабичева рассказала в группе «Типичная Печора» во «ВКонтакте». «Письмо из налоговой на имя матери получила 12 января. Требование касалось подарка, который ветерану передали на 75-летие Победы в 2020 году. Почему человек, прошедший через ужасы войны, воевавший за свободу, закончивший войну в 80 километрах от Берлина, остался должен за то, что его поздравили?» — возмутилась россиянка. По словам женщины, ее матери в 2022 году исполнится 99. «Местные чиновники поздравляют только на 9 мая, благодарят и пропадают. Маме естественно ничего не сказали. Заплатили. Осадок остался», — подытожила она. Ранее депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Олег Смолин заявил, что правительство России в среднем не доплачивает пенсионерам по 90 тысяч рублей из-за того, что индексация пенсий значительного меньше реального уровня инфляции. При этом многие пенсионеры находятся далеко за чертой бедности, пишет MK.RU.