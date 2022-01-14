Ветерана войны заставили платить налог за подарок к юбилею Победы

Ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) из Республики Коми обязали уплатить налог за подарок на 9 мая от властей. Об этом дочь пенсионерки Елена Бабичева рассказала в группе «Типичная Печора» во «ВКонтакте».
«Письмо из налоговой на имя матери получила 12 января. Требование касалось подарка, который ветерану передали на 75-летие Победы в 2020 году. Почему человек, прошедший через ужасы войны, воевавший за свободу, закончивший войну в 80 километрах от Берлина, остался должен за то, что его поздравили?» — возмутилась россиянка.
По словам женщины, ее матери в 2022 году исполнится 99. «Местные чиновники поздравляют только на 9 мая, благодарят и пропадают. Маме естественно ничего не сказали. Заплатили. Осадок остался», — подытожила она.
Ранее депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Олег Смолин заявил, что правительство России в среднем не доплачивает пенсионерам по 90 тысяч рублей из-за того, что индексация пенсий значительного меньше реального уровня инфляции. При этом многие пенсионеры находятся далеко за чертой бедности, пишет MK.RU.
Ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) из Республики Коми обязали уплатить налог за подарок на 9 мая от властей. Об этом дочь пенсионерки Елена Бабичева рассказала в группе «Типичная Печора» во «ВКонтакте». «Письмо из налоговой на имя матери получила 12 января. Требование касалось подарка, который ветерану передали на 75-летие Победы в 2020 году. Почему человек, прошедший через ужасы войны, воевавший за свободу, закончивший войну в 80 километрах от Берлина, остался должен за то, что его поздравили?» — возмутилась россиянка. По словам женщины, ее матери в 2022 году исполнится 99. «Местные чиновники поздравляют только на 9 мая, благодарят и пропадают. Маме естественно ничего не сказали. Заплатили. Осадок остался», — подытожила она. Ранее депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Олег Смолин заявил, что правительство России в среднем не доплачивает пенсионерам по 90 тысяч рублей из-за того, что индексация пенсий значительного меньше реального уровня инфляции. При этом многие пенсионеры находятся далеко за чертой бедности, пишет MK.RU.