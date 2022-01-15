Политолог: упрямство ЕС вредит европейцам и кормит США

«Газпром» может обеспечить дополнительные поставки газа, но Европа не хочет заключать долгосрочные контракты, отметил Сергей Карнаухов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Упрямство Евросоюза в отношениях с Россией наносит ему ущерб и помогает «вскармливать» американские газовые компании. Такое мнение высказал политолог Сергей Карнаухов. По его словам, европейские власти не могут обвинять компанию «Газпром» в том, что она является источником энергетического кризиса, — они сами не обратились к ней за дополнительными поставками газа.

«Борьба с Россией, которую ведет Европа, уже наносит им самим колоссальный ущерб, одновременно вскармливая газовые компании США. В настоящее время уровень заполнения европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) снизился с 77,5% (в начале отопительного сезона) до 59%. Также рекордный отбор газа из европейских ПХГ состоялся прошлой зимой, запасы которого сами европейцы не смогли восстановить», — пишет Сергей Карнаухов в своем профиле на платформе Teletype.

По словам политолога, в основу энергетического кризиса на Западе легли несколько причин. Во-первых, это разросшийся сегмент гибкого СПГ, на котором европейские поставщики конкурируют с азиатскими. Это в результате вызвало рост цен «до астрономических уровней». Во-вторых, поставщики сжиженного природного раза предпочитают совершать сделки по спотовым ценам, которые значительно выше, чем по долгосрочным контрактам «Газпрома». В-третьих, свою роль сыграл уход с рынка внутренних европейских производителей, которые ранее могли оперативно восполнить недостаток газа.

Кроме того, напомнил Карнаухов, Евросоюз не просил «Газпром» выполнять роль гарантирующего поставщика, который может за счет дополнительных поставок ликвидировать дисбаланс, возникший на европейском газовом рынке. Новая концепция энергобезопасности ЕС напротив подразумевает «снижение энергозависимости от России».

Карнаухов подчеркнул, что «Газпром», прежде всего, должен заботиться об удовлетворении спроса российских потребителей. Это обязанность компании в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, спрос на газ возрос не только Европе, но и в других странах.

Карнаухов отметил, что «Газпром» может успешно удовлетворять запросы европейских покупателей в период пикового спроса. Но для дополнительных поставок требовалось готовиться заранее и заключать дополнительные контракты.

Стоимость газа в Европе побила исторический рекорд 21 декабря 2021 года, превысив отметку в 2 000 долларов за тысячу кубометров. Предыдущий рекорд был установлен в октябре 2021 года, когда цена на топливо выросла до 1969,2 доллара за тысячу кубометров. Ранее «Газпром» прекратил поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа». Компания отказалась бронировать новые мощности прокачки.

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