«Газпром» прекратил поставки газа в Германию из ЯНАО

Газ перестал поступать в Германию по газопроводу «Ямал — Европа» из-за отказа «Газпрома» бронировать мощности прокачки. Об этом сообщает газотранспортный оператор Gascade.
«Физический поток газа по газопроводу Ямал — Европа в Германию остановился из-за отказа „Газпрома“ накануне бронировать мощности прокачки на сегодня», — передает ТАСС со ссылкой на данные Gascade. Сейчас газ не поступает по трубе.
На фоне информации об остановке и развороте газового потока по газопроводу «Ямал — Европа» начало дорожать топливо. Биржевая цена газа в Европе, по данным на 21 декабря, в начале торгов составляла 1827 долларов за тысячу кубометров, передает РБК.
«Газпром» 20 декабря не забронировал мощности для транзита газа по газопроводу Ямал — Европа, сообщает телеканал 360. Компания начала уменьшать объем бронирования по газопроводу с пятницы, передает «Утро.ру». Reuters со ссылкой на Gascade сообщало, что поставки по трубопроводу «Ямал — Европа» упали в десять раз. Стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов 21 декабря составляла 1700 долларов.
Газ перестал поступать в Германию по газопроводу «Ямал — Европа» из-за отказа «Газпрома» бронировать мощности прокачки. Об этом сообщает газотранспортный оператор Gascade. «Физический поток газа по газопроводу Ямал — Европа в Германию остановился из-за отказа „Газпрома“ накануне бронировать мощности прокачки на сегодня», — передает ТАСС со ссылкой на данные Gascade. Сейчас газ не поступает по трубе. На фоне информации об остановке и развороте газового потока по газопроводу «Ямал — Европа» начало дорожать топливо. Биржевая цена газа в Европе, по данным на 21 декабря, в начале торгов составляла 1827 долларов за тысячу кубометров, передает РБК. «Газпром» 20 декабря не забронировал мощности для транзита газа по газопроводу Ямал — Европа, сообщает телеканал 360. Компания начала уменьшать объем бронирования по газопроводу с пятницы, передает «Утро.ру». Reuters со ссылкой на Gascade сообщало, что поставки по трубопроводу «Ямал — Европа» упали в десять раз. Стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов 21 декабря составляла 1700 долларов.