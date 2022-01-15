Аналитик указал на непричастность «Газпрома» к энергокризису в ЕС

«Газпром» не мог устроить кризис в Европе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Данные о виновности «Газпрома» в газовом кризисе в Европе искажены и не правдивы. Таким мнением с URA.RU поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН кандидат юридических наук Владимир Оленченко.

«Удивительно, что обвинение прозвучало от Международного энергетического агентства (МЭА). Они обычно очень объективны. Но, видимо, там задействованы очень большие деньги, раз руководитель такого учреждения допускает искажение истины. Оно проявляется в том, что ситуация в европейском газовом секторе якобы сложилась по вине «Газпрома», — сказал Владимир Оленченко.

Он объяснил, что газ Россия поставляет по контрактам и обвинять ее в неисполнении своих обязательств абсурдно. Аналитик назвал странными мысли о том, что «Газпром» специально устроил энергокризис в Европе. «Если приписывать „Газпрому“ злонамеренность, то почему кризис имеет только европейское выражение? Компания же торгует не только с Европой. Почему тогда „Газпром“ другие страны пожалел и не устроил им кризис?» — заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН.

Собеседник агентства подчеркнул, что прибыль от повышения цен на газ получают совершенно другие компании. «Газовая проблема исчисляется не только поставками, но и денежными потоками. Они идут не в „Газпром“. Даже SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей — прим. ред.) содержит информацию о том, куда идут потоки от повышения цен на рынке. В основном они идут американским, немецким, британским компаниям. Получается, что „Газпром“ устроил кризис, чтобы помочь заработать им», — отметил эксперт.

Также он указал на сложности, с которыми сталкивается российская сторона во время переговоров с Европой. «Нынешнее поколение европейским политиков не думает об интересах ЕС. Это вызывает сожаление, недоумение. Непонятно, как вести с ними разговор, если они думают о чужих интересах, а не о своих», — заключил аналитик.

Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль обвинил Россию в газовом кризисе, который наносит ущерб экономике всей Европы. На них ответил вице-премьер РФ Александр Новак, заявив о невиновности страны и «Газпрома».

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