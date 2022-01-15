Посол РФ Антонов раскрыл итоги переговоров России с НАТО. «Мы на краю пропасти»

16 января 2022 в 01:41 Размер текста - 17 +

РФ открыта для встречных предложений по достижению компромисса, отметил Антонов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Переговоры России и НАТО Главными темами российско-американских переговоров по гарантиям безопасности были сохранение стабильной ситуации в Европе и нерасширение военной мощи НАТО на Восток, однако видимых результатов они не принесли, согласия достичь не удалось. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата. Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений. Готовы и к обсуждению встречных предложений», — прокомментировал Антонов минувшие переговоры РФ США и НАТО для американского журнала Neewsweek. Соответствующий текст опубликован на странице российского посольства в США на Facebook. Антонов отметил, что попытки НАТО нарастить военные силы на территориях бывший советских республик для России недопустимы. Данные действия угрожают безопасности России, предупредил политик. «В результате кратно повысятся риски эскалации и прямого военного столкновения в регионе и за его пределами. Все имеет свои пределы. Мы, по сути, на краю пропасти», — заявил Антонов. Ранее сообщалось, что в НАТО отказываются идти на компромисс России по расширению альянса на восток. Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам встречи России и альянса, которая прошла 10 января в Женеве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главными темами российско-американских переговоров по гарантиям безопасности были сохранение стабильной ситуации в Европе и нерасширение военной мощи НАТО на Восток, однако видимых результатов они не принесли, согласия достичь не удалось. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата. Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений. Готовы и к обсуждению встречных предложений», — прокомментировал Антонов минувшие переговоры РФ США и НАТО для американского журнала Neewsweek. Соответствующий текст опубликован на странице российского посольства в США на Facebook. Антонов отметил, что попытки НАТО нарастить военные силы на территориях бывший советских республик для России недопустимы. Данные действия угрожают безопасности России, предупредил политик. «В результате кратно повысятся риски эскалации и прямого военного столкновения в регионе и за его пределами. Все имеет свои пределы. Мы, по сути, на краю пропасти», — заявил Антонов. Ранее сообщалось, что в НАТО отказываются идти на компромисс России по расширению альянса на восток. Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам встречи России и альянса, которая прошла 10 января в Женеве.