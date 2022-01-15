РФПИ передал ВОЗ всю документацию по «Спутнику V»

Представители РФПИ передали ВОЗ всю необходимую документацию по «Спутник V» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вся документация, необходимая для продолжения одобрения вакцины против COVID-19, была передана Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) напрямую Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявила 15 января представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«30 декабря Фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, которая была затребована», — сообщила Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Представители ВОЗ приедут в Россию, чтобы проверить вакцину от коронавируса «Спутник V». Для этого им необходимо было предоставление данных РФПИ о препарате, которое должно было быть отправлено ВОЗ в конце декабря 2021 года. Глава РФПИ также отметил, что «Спутник V» лучше других препаратов защищает от госпитализаций и смертельных исходов, к которым может привести новый штамм «Омикрон».