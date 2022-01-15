В Германии раскрыли сроки запуска «Северного потока — 2»

16 января 2022 в 06:45 Размер текста - 17 +

Келер выразил уверенность, что газопровод запустят в течение этого года Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Запуск газопровода «Северный поток — 2» запустят в течение 2022 года. Об этом заявил директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер. «Я уверен, что „Северный поток — 2“ запустят, и я уверен, что это произойдет в течение этого года. Это повлияет на демпинг цен, поскольку вновь ситуация выровняется», — рассказал Келер телеканалу РЕН ТВ. Европейские партнеры очень заинтересованы в долгосрочных отношениях «с крупнейшим поставщиком газа в Европу», отметил Келер. Он также заявил, что «Газпром» не заинтересован в завышенных ценах на газ, т. к. вследствие этого спрос на голубое топливо упадет. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила, почему ФРГ не одобряет «Северный поток — 2». Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» приостановлен, поскольку проект пока не соответствует требованиям Евросоюза, заявила она. Вопрос о запуске «Северного потока — 2» носит геополитический характер, считает глава МИД Германии. Она подчеркнула, что действующее правительство ФРГ разделяет подход, отраженный в совместной декларации с США. Согласно ей, в отношении России будут приняты жесткие меры, если она будет использовать энергетику в качестве оружия или проявлять агрессию по отношению к Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запуск газопровода «Северный поток — 2» запустят в течение 2022 года. Об этом заявил директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер. «Я уверен, что „Северный поток — 2“ запустят, и я уверен, что это произойдет в течение этого года. Это повлияет на демпинг цен, поскольку вновь ситуация выровняется», — рассказал Келер телеканалу РЕН ТВ. Европейские партнеры очень заинтересованы в долгосрочных отношениях «с крупнейшим поставщиком газа в Европу», отметил Келер. Он также заявил, что «Газпром» не заинтересован в завышенных ценах на газ, т. к. вследствие этого спрос на голубое топливо упадет. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила, почему ФРГ не одобряет «Северный поток — 2». Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» приостановлен, поскольку проект пока не соответствует требованиям Евросоюза, заявила она. Вопрос о запуске «Северного потока — 2» носит геополитический характер, считает глава МИД Германии. Она подчеркнула, что действующее правительство ФРГ разделяет подход, отраженный в совместной декларации с США. Согласно ей, в отношении России будут приняты жесткие меры, если она будет использовать энергетику в качестве оружия или проявлять агрессию по отношению к Украине.