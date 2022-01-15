Депутат Госдумы предрек обнищание россиян в 2022 году

16 января 2022 в 07:52 Размер текста - 17 +

По словам Михаила Делягина, россияне в нынешнем году обнищают Фото: Владимир Андреев © URA.RU Большинство россиян в 2022 году окажется за чертой бедности. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За Правду» Михаил Делягин. По его словам, все из-за того, что уровень доходов населения с 2021 не поднимется. «Когда мы сравниваем средний уровень жизни, то понимаем, что обогащение олигархов сопровождается обнищанием миллионов людей. Сейчас у большинства уровень реальных доходов будет такой же, как в 2021 году. Это значит, что большинство обеднеет. А олигархическое меньшинство будет обогащаться», — считает Михаил Делягин. Ранее политик заявил, что в ближайшее время в России, путем государственного переворота, сменится власть. По его словам, россияне о президенте России Владимире Путине будут вспоминать, как о добром дедушке, как о человеке, который был демократом и гуманистом, передает Царьград. Позже Делягин утверждал, что государственная политика направлена на вымирание страны и ликвидацию сферы здравоохранения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Большинство россиян в 2022 году окажется за чертой бедности. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За Правду» Михаил Делягин. По его словам, все из-за того, что уровень доходов населения с 2021 не поднимется. «Когда мы сравниваем средний уровень жизни, то понимаем, что обогащение олигархов сопровождается обнищанием миллионов людей. Сейчас у большинства уровень реальных доходов будет такой же, как в 2021 году. Это значит, что большинство обеднеет. А олигархическое меньшинство будет обогащаться», — считает Михаил Делягин. Ранее политик заявил, что в ближайшее время в России, путем государственного переворота, сменится власть. По его словам, россияне о президенте России Владимире Путине будут вспоминать, как о добром дедушке, как о человеке, который был демократом и гуманистом, передает Царьград. Позже Делягин утверждал, что государственная политика направлена на вымирание страны и ликвидацию сферы здравоохранения.