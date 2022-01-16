Представитель Путина заявил о напряженности на границе с Украиной

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что напряженность на границах Украины опасна для всего континента Фото:

Россия настаивает на гарантиях безопасности от НАТО, так как напряженность на границе с Украиной слишком высокая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы», — отметил Песков в интервью CNN. Он отметил, что это опасно для всего континента, именно поэтому Россия требует прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в НАТО отказываются идти на компромисс России по расширению альянса на восток. Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам встречи России и альянса, которая прошла 10 января в Женеве. В американской прессе также сообщили о намерении властей США ввести жесткие экономические санкции против правительства РФ и руководителя страны Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. Песков заявил, что такие ограничения приведут к разрыву отношений между Москвой и Вашингтоном.

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Россия настаивает на гарантиях безопасности от НАТО, так как напряженность на границе с Украиной слишком высокая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы», — отметил Песков в интервью CNN. Он отметил, что это опасно для всего континента, именно поэтому Россия требует прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности. Ранее сообщалось, что в НАТО отказываются идти на компромисс России по расширению альянса на восток. Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам встречи России и альянса, которая прошла 10 января в Женеве. В американской прессе также сообщили о намерении властей США ввести жесткие экономические санкции против правительства РФ и руководителя страны Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. Песков заявил, что такие ограничения приведут к разрыву отношений между Москвой и Вашингтоном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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