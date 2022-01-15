В челябинском аэропорту массово задерживают рейсы после снегопада

В аэропорту Челябинска массово задержали рейсы из-за непогоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 16 января из-за обильного снегопада в аэропорту имени Курчатова задержали рейсы в Санкт-Петербург, Сочи и Москву. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорт был закрыт с 03:08 до 04:36 для расчистки взлетно-посадочной полосы. Было задержано три рейса (Санкт-Петербург, Сочи, Москва), один ушел на запасной в Кольцово (рейс из Москвы авиакомпании „Россия“), после открытия он прибыл в Челябинск», — передает 74.RU информацию пресс-службы.

На данный момент рейс Челябинск — Казань задерживают более чем на два часа. По словам читателя, на электронном табло аэропорта информации о переносе времени вылетов нет.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo, 16 января в Челябинске температура воздуха будет варьироваться от минус 16 до минус 4 градусов. Также прогнозируется пасмурная погода, обильный снегопад и сильный ветер.

В конце декабря 2021 года из-за сильного снегопада аэропорт имени Курчатова прекратил принимать рейсы. Самолеты, которые должны были приземлиться в Челябинске, отправляли на запасной аэродром в Екатеринбург. Задержались вылеты двух рейсов — в Москву и Красноярск. Из-за сильного снега также образовались заторы на дорогах.

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