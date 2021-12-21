Из-за снегопада самолеты из Челябинска отправили в Екатеринбург

Из-за сильного снегопада в Челябинске два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург. Как сообщила пресс-служба аэропорта Кольцово, с пассажирами работают представители авиаперевозчиков.
«В связи со сложными метеоусловиями в Челябинске два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург. Это рейсы SU-1420 и RT-273. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков», — прокомментировали в пресс-службе.
Из-за сильного снегопада в Челябинске два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург. Как сообщила пресс-служба аэропорта Кольцово, с пассажирами работают представители авиаперевозчиков. «В связи со сложными метеоусловиями в Челябинске два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург. Это рейсы SU-1420 и RT-273. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков», — прокомментировали в пресс-службе. Челябинский аэропорт приостановил свою работу до 16:00, передает Уральская транспортная прокуратура. На месте организована мобильная приемная.