Из-за снегопада самолеты из Челябинска отправили в Екатеринбург 21 декабря 2021 в 15:03 Размер текста - 17 + На запасной аэродром в Екатеринбург прибыли два рейса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за сильного снегопада в Челябинске два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург. Как сообщила пресс-служба аэропорта Кольцово, с пассажирами работают представители авиаперевозчиков. «В связи со сложными метеоусловиями в Челябинске два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург. Это рейсы SU-1420 и RT-273. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков», — прокомментировали в пресс-службе. Челябинский аэропорт приостановил свою работу до 16:00, передает Уральская транспортная прокуратура. На месте организована мобильная приемная. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Из-за сильного снегопада в Челябинске два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург. Как сообщила пресс-служба аэропорта Кольцово, с пассажирами работают представители авиаперевозчиков. «В связи со сложными метеоусловиями в Челябинске два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург. Это рейсы SU-1420 и RT-273. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков», — прокомментировали в пресс-службе. Челябинский аэропорт приостановил свою работу до 16:00, передает Уральская транспортная прокуратура. На месте организована мобильная приемная. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям