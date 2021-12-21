Из-за снегопада самолеты из Челябинска отправили в Екатеринбург

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Аэропорт
На запасной аэродром в Екатеринбург прибыли два рейса Фото:

Из-за сильного снегопада в Челябинске два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург. Как сообщила пресс-служба аэропорта Кольцово, с пассажирами работают представители авиаперевозчиков.

«В связи со сложными метеоусловиями в Челябинске два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург. Это рейсы SU-1420 и RT-273. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков», — прокомментировали в пресс-службе.

Челябинский аэропорт приостановил свою работу до 16:00, передает Уральская транспортная прокуратура. На месте организована мобильная приемная.

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Из-за сильного снегопада в Челябинске два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург. Как сообщила пресс-служба аэропорта Кольцово, с пассажирами работают представители авиаперевозчиков. «В связи со сложными метеоусловиями в Челябинске два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург. Это рейсы SU-1420 и RT-273. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков», — прокомментировали в пресс-службе. Челябинский аэропорт приостановил свою работу до 16:00, передает Уральская транспортная прокуратура. На месте организована мобильная приемная.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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