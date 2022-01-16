В Мифине рассказали, как увеличить пенсию на 42%

17 января 2022 в 07:04 Размер текста - 17 +

Чтобы значительно увеличить размер пенсии, нужно закончить трудовую деятельность на 5 лет позже, сообщили в Минфине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Размер пенсионных выплат можно увеличить почти в 2 раза, если выйти на пенсию на 5 лет позже. Об этом сообщила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. «При выходе на пенсию на пять лет позже положенного срока размер выплаты увеличится на 42%. Это связано с начислением премиальных коэффициентов при более позднем (чем положено по закону) обращении за начислением пенсии. Однако, если задержаться на работе всего на год, очевидной выгоды не будет», — сообщила Дайнеко «Известиям». Ранее адвокат раскрыл, как получить индексацию пенсий работающим. Индексацию выплат можно получить, если уволятся, а через какое-то время снова устроятся на работу, сообщил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Размер пенсионных выплат можно увеличить почти в 2 раза, если выйти на пенсию на 5 лет позже. Об этом сообщила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. «При выходе на пенсию на пять лет позже положенного срока размер выплаты увеличится на 42%. Это связано с начислением премиальных коэффициентов при более позднем (чем положено по закону) обращении за начислением пенсии. Однако, если задержаться на работе всего на год, очевидной выгоды не будет», — сообщила Дайнеко «Известиям». Ранее адвокат раскрыл, как получить индексацию пенсий работающим. Индексацию выплат можно получить, если уволятся, а через какое-то время снова устроятся на работу, сообщил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.