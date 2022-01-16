В Мифине рассказали, как увеличить пенсию на 42%

Размер пенсионных выплат можно увеличить почти в 2 раза, если выйти на пенсию на 5 лет позже. Об этом сообщила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
«При выходе на пенсию на пять лет позже положенного срока размер выплаты увеличится на 42%. Это связано с начислением премиальных коэффициентов при более позднем (чем положено по закону) обращении за начислением пенсии. Однако, если задержаться на работе всего на год, очевидной выгоды не будет», — сообщила Дайнеко «Известиям».
Ранее адвокат раскрыл, как получить индексацию пенсий работающим. Индексацию выплат можно получить, если уволятся, а через какое-то время снова устроятся на работу, сообщил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.
Размер пенсионных выплат можно увеличить почти в 2 раза, если выйти на пенсию на 5 лет позже. Об этом сообщила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. «При выходе на пенсию на пять лет позже положенного срока размер выплаты увеличится на 42%. Это связано с начислением премиальных коэффициентов при более позднем (чем положено по закону) обращении за начислением пенсии. Однако, если задержаться на работе всего на год, очевидной выгоды не будет», — сообщила Дайнеко «Известиям». Ранее адвокат раскрыл, как получить индексацию пенсий работающим. Индексацию выплат можно получить, если уволятся, а через какое-то время снова устроятся на работу, сообщил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.