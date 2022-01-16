Татьяна Савинова работала в горздраве Екатеринбурга в 1998—2019 годах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Замгубернатора Оренбургской области, экс-замглавы горздрава Екатеринбурга Татьяна Савинова уведомила ближайшее окружение, что в скором времени вернется в столицу Урала, сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По словам другого собеседника агентства, в местной политтусовке обсуждается сценарий с трудоустройством Савиновой в коммерческие структуры.

«Татьяна Леонидовна еще перед Новым годом дала понять, что возвращается», — поделился первый собеседник, объяснив камбэк возможной отставкой главы Оренбуржья Дениса Паслера, которую обсуждают с начала декабря. «Вероятно, Савиновой предложат руководящую позицию в [многопрофильном медицинском центре] „Ситидоке“ или [диагностическом центре] „Консилиуме“», — рассказал второй инсайдер.

При этом сама Татьяна Савинова в разговоре с URA.RU дала понять, что в данный момент сосредоточена на текущей работе. «Еду по дорогам Бугурусланского района Оренбургской области, впервые от вас об этом слышу (звонок от корреспондента был 12 января — прим. URA.RU). Была только что на чудесном объекте. Открывала ФАП», — рассказала топ-чиновница. «Как вы думаете, кто мне сейчас звонил?» — спросила она у своих коллег, кладя трубку.

Савинова работает заместителем Паслера, бывшего свердловского премьера, с ноября 2019 года. До этого в течение четырех месяцев она исполняла обязанности регионального министра здравоохранения. Горздрав Екатеринбурга, где она работала с 1998 года, Савинова покинула в январе 2019-го, после большой смены управленческой команды в мэрии. Впервые о скором возвращении Савиновой в Екатеринбург URA.RU писало в августе прошлого года в рубрике «Инсайды».

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