В России выявили более 30 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

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От коронавируса в РФ умерли 670 человек за сутки Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились 30 726 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID.

«За последние сутки в России выявлено 30 726 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 16,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 670 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 756 человек», — сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество заболевших обнаружили в Москве — 7529 случаев. В Санкт-Петербурге и Московской области — 4132 и 3388 соответственно.

Среди уральских регионов лидирует Свердловская область — 537 зараженных. В Пермском крае — 448, в Тюменской области — 365, в ХМАО — 253, в Челябинской области — 215, в ЯНАО — 110 и в Курганской области — 79.

Днем ранее в РФ за сутки выявили 29 230 случаев коронавирусной инфекции, сообщает «Утро.ру». 16 января обнаружили 27 179 случаев, а 15 января — 23 820. Заболеваемость растет уже седьмой день. Во всемирной организации здравоохранения сообщили, что Россия находится на пике заболеваемости коронавирусом.

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В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились 30 726 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID. «За последние сутки в России выявлено 30 726 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 16,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 670 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 756 человек», — сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Наибольшее количество заболевших обнаружили в Москве — 7529 случаев. В Санкт-Петербурге и Московской области — 4132 и 3388 соответственно. Среди уральских регионов лидирует Свердловская область — 537 зараженных. В Пермском крае — 448, в Тюменской области — 365, в ХМАО — 253, в Челябинской области — 215, в ЯНАО — 110 и в Курганской области — 79. Днем ранее в РФ за сутки выявили 29 230 случаев коронавирусной инфекции, сообщает «Утро.ру». 16 января обнаружили 27 179 случаев, а 15 января — 23 820. Заболеваемость растет уже седьмой день. Во всемирной организации здравоохранения сообщили, что Россия находится на пике заболеваемости коронавирусом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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