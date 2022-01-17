В аппарат губернатора ЯНАО ищут людей на руководящие позиции

В кадровый резерв аппарата губернатора ЯНАО набирают людей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В аппарат губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова ищут специалистов на руководящие позиции заместителей начальников отделов, главных консультантов и экспертов. Сотрудникам предлагают зарплаты от 65 до 111 тысяч рублей, сообщается в документе на сайте правительства.

«Аппарат губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в лице заместителя губернатора Новоселовой Ирины Игоревны объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв аппарата губернатора для замещения должностей государственной гражданской службы автономного округа», — говорится в документе. Документы на участие в конкурсе начнут принимать с 18 января до 31 января.

В аппарат губернатора Ямала ищут главного консультанта управления по работе с правовыми актами на зарплату от 76 до 111 тысяч рублей. Также открыты вакансии заместителя начальника отдела протокола с зарплатой от 67 до 87 тысяч рублей и главного специалист-эксперта отдела контроля за исполнением федеральных документов контрольно-аналитического управления — от 65 до 80 тысяч рублей.

Кандидаты на должности должны будут пройти конкурс, который включает в себя тестирование, подготовка проекта документа или решение практических задач и индивидуальное собеседование. Последний этап конкурса пройдет 1 марта.

Ранее URA.RU сообщало, что в связи с оптимизацией, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проводит кадровые перестановки в структурных подразделениях правительства. Так, должность Юрия Теряева, начальника департамента строительства ЯНАО, получил замгубернатора Александр Подорога.

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