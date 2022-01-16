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Глава думы Екатеринбурга вступил в переговоры о перемирии с мэром

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет Алексея Орлова перед Гордумой. Екатеринбург, орлов алексей, володин игорь
С момента смены власти в Екатеринбурге в декабре 2020 года Игорь Володин (справа) и Алексей Орлов (слева) открыто не конфликтовали Фото:

Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин, выйдя из отпуска, вступил в кулуарные переговоры о выходе из конфликта с мэром Алексеем Орловым, сообщили два источника URA.RU в городских структурах власти. При этом после утренней планерки они, по предварительным данным, не общались, хотя изначально это ожидалось, так как подобные еженедельные встречи являются традицией.

«По выходу из отпуска Володину дали вводные по текущей ситуации. Сейчас он общается по поводу урегулирования спора. Не исключаю, что к вечеру 17 января появится какая-то ясность», — поделился один из источников, не уточнив, с кем именно разговаривает Володин — представителями резиденции губернатора или горадминистрации. Второй собеседник, близкий к мэрии, сказал, что обладает ровно такой же информацией, не более. Сам Володин в разговоре с корреспондентом заявил, что никакого конфликта с Орловым у него нет. В пресс-службе мэрии говорят, что пока не обладают информацией по теме.

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О противоречиях между политиками источники URA.RU рассказали на прошлой неделе. Предметом спора является пост главы городской Счетной палаты. Володин, желая сохранить контроль над органом, настаивает на переназначении своего товарища Андрея Парунина, а Орлов продвигает экс-главу облизбиркома Владимира Русинова (возможно, по личной просьбе замгубернатора Валерия Чайникова).

Ожидается, что окончательное решение гордума примет на заседании 25 января. Перед этим соберется рабочая группа, куда входят пять депутатов. По данным агентства, Орлов уже обратился (причем, впервые за время работы на посту) за поддержкой к некоторым народным избранникам.

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Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин, выйдя из отпуска, вступил в кулуарные переговоры о выходе из конфликта с мэром Алексеем Орловым, сообщили два источника URA.RU в городских структурах власти. При этом после утренней планерки они, по предварительным данным, не общались, хотя изначально это ожидалось, так как подобные еженедельные встречи являются традицией. «По выходу из отпуска Володину дали вводные по текущей ситуации. Сейчас он общается по поводу урегулирования спора. Не исключаю, что к вечеру 17 января появится какая-то ясность», — поделился один из источников, не уточнив, с кем именно разговаривает Володин — представителями резиденции губернатора или горадминистрации. Второй собеседник, близкий к мэрии, сказал, что обладает ровно такой же информацией, не более. Сам Володин в разговоре с корреспондентом заявил, что никакого конфликта с Орловым у него нет. В пресс-службе мэрии говорят, что пока не обладают информацией по теме. О противоречиях между политиками источники URA.RU рассказали на прошлой неделе. Предметом спора является пост главы городской Счетной палаты. Володин, желая сохранить контроль над органом, настаивает на переназначении своего товарища Андрея Парунина, а Орлов продвигает экс-главу облизбиркома Владимира Русинова (возможно, по личной просьбе замгубернатора Валерия Чайникова). Ожидается, что окончательное решение гордума примет на заседании 25 января. Перед этим соберется рабочая группа, куда входят пять депутатов. По данным агентства, Орлов уже обратился (причем, впервые за время работы на посту) за поддержкой к некоторым народным избранникам.
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