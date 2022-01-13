Мэр Екатеринбурга впервые обратился к депутатам за поддержкой. Его побудил конфликт со спикером думы

14 января 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

С момента назначения Алексей Орлов ни разу не сталкивался с необходимостью перетянуть депутатов на свою сторону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ведет переговоры с депутатами гордумы в преддверии голосования за нового председателя муниципальной Счетной палаты. С подобной необходимостью мэр сталкивается впервые. Поскольку до этого (Орлов находится в должности с 22 декабря 2020 года) открытых конфликтов со спикером думы Игорем Володиным у него не было, дума голосовала, как нужно администрации. Статья по теме Во власти Екатеринбурга — первый большой конфликт за год Кандидат Орлова — бывший глава облизбиркома Владимир Русинов (по одной из версий, его появление в списке — личная просьба замгубернатора Валерия Чайникова). Володин же продвигает своего человека — действующего председателя Счетной палаты Андрея Парунина, для него принципиально сохранение контроля над этим органом. Детали аппаратного противостояния URA.RU описывало вечером 13 января. «Орлов на этой неделе общался с некоторыми депутатами (причем из разных лагерей), просил о поддержке. Вероятно, на следующей неделе консультации продолжатся», — поделился один из собеседников в муниципальной власти, не уточнив, каковы предварительные итоги переговоров. Пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян в разговоре с корреспондентом сказала, что не обладает такой информацией. Решение о том, кто будет новым руководителем Счетной палаты, гордума примет на заседании 25 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ведет переговоры с депутатами гордумы в преддверии голосования за нового председателя муниципальной Счетной палаты. С подобной необходимостью мэр сталкивается впервые. Поскольку до этого (Орлов находится в должности с 22 декабря 2020 года) открытых конфликтов со спикером думы Игорем Володиным у него не было, дума голосовала, как нужно администрации. Кандидат Орлова — бывший глава облизбиркома Владимир Русинов (по одной из версий, его появление в списке — личная просьба замгубернатора Валерия Чайникова). Володин же продвигает своего человека — действующего председателя Счетной палаты Андрея Парунина, для него принципиально сохранение контроля над этим органом. Детали аппаратного противостояния URA.RU описывало вечером 13 января. «Орлов на этой неделе общался с некоторыми депутатами (причем из разных лагерей), просил о поддержке. Вероятно, на следующей неделе консультации продолжатся», — поделился один из собеседников в муниципальной власти, не уточнив, каковы предварительные итоги переговоров. Пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян в разговоре с корреспондентом сказала, что не обладает такой информацией. Решение о том, кто будет новым руководителем Счетной палаты, гордума примет на заседании 25 января.