В Минтруда РФ объяснили, как получить 400 тысяч рублей на ребенка

Пособия по беременности и родам выросли за счет повышения МРОТ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Размеры пособий по беременности и родам, так называемые «декретные», увеличены в 2022 году. Об этом сообщило Минтруда России на своей странице в Instagram.

«Минимальные размеры выросли за счет повышения МРОТ (минимального размера оплаты труда) до 13 890 рублей, а максимальные суммы — за счет ежегодной индексации предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — указано в аккаунте Минтруда.

Размеры пособий беременных и работающих после родов женщин в 2022 году:

Для родящих без осложнений за 140 дней минимальный размер пособия составит 63 932,40 рубля, максимальный — 360 164 рубля.

При осложненных родах за 156 дней минимальная сумма пособия — 71 238,96 рублей, максимальная — 401 325,60 рублей.

При одновременном рождении нескольких детей минимальный размер пособия составит 88 592,04 рубля, максимальная сумма — 499 084,40 рубля.

Кроме этого, если стаж работы матери составляет менее шести месяцев, то размер пособия по беременности и родам не превышает МРОТ за полный календарный месяц. В регионах, где применяется районный коэффициент к заработной плате, выплата матерям не должна превышать МРОТ с учетом этого коэффициента.

Ранее в Министерстве труда и соцполитики РФ сообщили о повышении пособий молодым мамам и материнского капитала. По заявлению ведомства, в 2022 году выплаты проиндексируют на 8,4%.

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