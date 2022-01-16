В Тюмени установлен исторический рекорд по заболеваемости COVID

17 января 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

Число зараженных COVID-19, выявленное за последние сутки, никогда не было таким высоким Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 За прошедшие сутки в Тюмени коронавирус нашли у 365 человек, что является абсолютным рекордом за все время пандемии. Об этом URA.RU рассказали в федеральном штабе по борьбе с COVID-19. «За последние сутки в Тюменской области выявлено 365 заболевших коронавирусом. Число заболевших за время пандемии — 93 759 человек», — рассказали URA.RU в федеральном штабе по борьбе с COVID-19. Подобного количества заболевших в регионе не было за все время пандемии. Прошлый рекорд — 349 новых диагнозов за сутки, был зафиксирован 10 ноября 2021 года. Статистика по заболеваемости в Тюменской области вновь начала расти в период новогодних праздников. А накануне праздничных выходных власти временно отменили правило о предъявлении QR-кодов для посещения развлекательных и оздоровительных учреждений. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

За прошедшие сутки в Тюмени коронавирус нашли у 365 человек, что является абсолютным рекордом за все время пандемии. Об этом URA.RU рассказали в федеральном штабе по борьбе с COVID-19. «За последние сутки в Тюменской области выявлено 365 заболевших коронавирусом. Число заболевших за время пандемии — 93 759 человек», — рассказали URA.RU в федеральном штабе по борьбе с COVID-19. Подобного количества заболевших в регионе не было за все время пандемии. Прошлый рекорд — 349 новых диагнозов за сутки, был зафиксирован 10 ноября 2021 года. Статистика по заболеваемости в Тюменской области вновь начала расти в период новогодних праздников. А накануне праздничных выходных власти временно отменили правило о предъявлении QR-кодов для посещения развлекательных и оздоровительных учреждений.