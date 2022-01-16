В Тюмени установлен исторический рекорд по заболеваемости COVID

За прошедшие сутки в Тюмени коронавирус нашли у 365 человек, что является абсолютным рекордом за все время пандемии. Об этом URA.RU рассказали в федеральном штабе по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в Тюменской области выявлено 365 заболевших коронавирусом. Число заболевших за время пандемии — 93 759 человек», — рассказали URA.RU в федеральном штабе по борьбе с COVID-19.
Подобного количества заболевших в регионе не было за все время пандемии. Прошлый рекорд — 349 новых диагнозов за сутки, был зафиксирован 10 ноября 2021 года.
Статистика по заболеваемости в Тюменской области вновь начала расти в период новогодних праздников. А накануне праздничных выходных власти временно отменили правило о предъявлении QR-кодов для посещения развлекательных и оздоровительных учреждений.
За прошедшие сутки в Тюмени коронавирус нашли у 365 человек, что является абсолютным рекордом за все время пандемии. Об этом URA.RU рассказали в федеральном штабе по борьбе с COVID-19. «За последние сутки в Тюменской области выявлено 365 заболевших коронавирусом. Число заболевших за время пандемии — 93 759 человек», — рассказали URA.RU в федеральном штабе по борьбе с COVID-19. Подобного количества заболевших в регионе не было за все время пандемии. Прошлый рекорд — 349 новых диагнозов за сутки, был зафиксирован 10 ноября 2021 года. Статистика по заболеваемости в Тюменской области вновь начала расти в период новогодних праздников. А накануне праздничных выходных власти временно отменили правило о предъявлении QR-кодов для посещения развлекательных и оздоровительных учреждений.