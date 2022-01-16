16 января 2022
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14 января 2022
13 января 2022

В Тюмени установлен исторический рекорд по заболеваемости COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Проценко в инфекционном госпитале. Красная зона. Челябинск, медсестра, медик, эпидемия, медицина, врачи, защитная одежда, доктор, коронавирус, сиз, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Число зараженных COVID-19, выявленное за последние сутки, никогда не было таким высоким Фото:
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Тюмени коронавирус нашли у 365 человек, что является абсолютным рекордом за все время пандемии. Об этом URA.RU рассказали в федеральном штабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в Тюменской области выявлено 365 заболевших коронавирусом. Число заболевших за время пандемии — 93 759 человек», — рассказали URA.RU в федеральном штабе по борьбе с COVID-19.

Подобного количества заболевших в регионе не было за все время пандемии. Прошлый рекорд — 349 новых диагнозов за сутки, был зафиксирован 10 ноября 2021 года.

Статистика по заболеваемости в Тюменской области вновь начала расти в период новогодних праздников. А накануне праздничных выходных власти временно отменили правило о предъявлении QR-кодов для посещения развлекательных и оздоровительных учреждений.

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За прошедшие сутки в Тюмени коронавирус нашли у 365 человек, что является абсолютным рекордом за все время пандемии. Об этом URA.RU рассказали в федеральном штабе по борьбе с COVID-19. «За последние сутки в Тюменской области выявлено 365 заболевших коронавирусом. Число заболевших за время пандемии — 93 759 человек», — рассказали URA.RU в федеральном штабе по борьбе с COVID-19. Подобного количества заболевших в регионе не было за все время пандемии. Прошлый рекорд — 349 новых диагнозов за сутки, был зафиксирован 10 ноября 2021 года. Статистика по заболеваемости в Тюменской области вновь начала расти в период новогодних праздников. А накануне праздничных выходных власти временно отменили правило о предъявлении QR-кодов для посещения развлекательных и оздоровительных учреждений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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