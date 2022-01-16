16 января 2022
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14 января 2022

Курганскому чиновнику доплатят за временное руководство районом

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, чиновники, депутаты, руки
Анатолию Чеснокову установили ежемесячную доплату за руководство районом Фото:

Первому замглавы Юргамышского района Курганской области Анатолию Чеснокову будут доплачивать за временное руководство районом до выборов нового главы. Решение об этом приняла Юргамышская районная дума.

«Установить первому заместителю главы Юргамышского района (Чеснокову А.Ю.) ежемесячную доплату за временное исполнение полномочий главы Юргамышского района в размере 50% от должностного оклада главы Юргамышского района, исходя из фактически отработанного времени в месяц. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания», — говорится в решении думы, опубликованном на сайте администрации муниципалитета.

Чесноков временно исполняет полномочия главы района с 14 января. Как ранее сообщало URA.RU, Олег Язовских, который с 2019 года занимал пост главы Юргамышского района, с 15 января назначен временно исполняющим обязанности главы Кетовского района. Он сменил на этой должности Андрея Дружкова, который руководил Кетовским районом с июля 2021 года, а до этого был главой Частоозерского района.

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Первому замглавы Юргамышского района Курганской области Анатолию Чеснокову будут доплачивать за временное руководство районом до выборов нового главы. Решение об этом приняла Юргамышская районная дума. «Установить первому заместителю главы Юргамышского района (Чеснокову А.Ю.) ежемесячную доплату за временное исполнение полномочий главы Юргамышского района в размере 50% от должностного оклада главы Юргамышского района, исходя из фактически отработанного времени в месяц. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания», — говорится в решении думы, опубликованном на сайте администрации муниципалитета. Чесноков временно исполняет полномочия главы района с 14 января. Как ранее сообщало URA.RU, Олег Язовских, который с 2019 года занимал пост главы Юргамышского района, с 15 января назначен временно исполняющим обязанности главы Кетовского района. Он сменил на этой должности Андрея Дружкова, который руководил Кетовским районом с июля 2021 года, а до этого был главой Частоозерского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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