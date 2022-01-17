В Роспотребнадзоре назвали сроки роста заболеваемости COVID-19

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Рост заболеваемости COVID-19 начался на прошлой неделе Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом длится 30-45 дней. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.

«Мы находимся в разных фазах инфекционного процесса эпидемического по сравнению с нашими зарубежными коллегами, напомню, что в классике жанра, фаза роста продолжается 30-45 дней минимум. Рост у нас начался со среды прошлой недели, поэтому надеяться на то, что мы по аналогии с зарубежными коллегами, не начав расти, завершим этот процесс, не представляется возможным. Действительно, и опасения самые серьезные», — цитируют РИА «Новости» Александра Горелова.

В России за прошедшие сутки выявили 30 726 случаев коронавируса. Подъем заболеваемости продолжается седьмой день. Во всемирной организации здравоохранения рассказали, что РФ находится на пике заболеваемости. К 1 февраля ожидается рост до 65 тыс заболевших, прогнозирует заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров, пишет «Национальная служба новостей».

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Рост заболеваемости коронавирусом длится 30-45 дней. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России. «Мы находимся в разных фазах инфекционного процесса эпидемического по сравнению с нашими зарубежными коллегами, напомню, что в классике жанра, фаза роста продолжается 30-45 дней минимум. Рост у нас начался со среды прошлой недели, поэтому надеяться на то, что мы по аналогии с зарубежными коллегами, не начав расти, завершим этот процесс, не представляется возможным. Действительно, и опасения самые серьезные», — цитируют РИА «Новости» Александра Горелова. В России за прошедшие сутки выявили 30 726 случаев коронавируса. Подъем заболеваемости продолжается седьмой день. Во всемирной организации здравоохранения рассказали, что РФ находится на пике заболеваемости. К 1 февраля ожидается рост до 65 тыс заболевших, прогнозирует заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров, пишет «Национальная служба новостей».
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