16 января 2022
15 января 2022

Участникам реновации в Екатеринбурге дадут на выбор по 3 квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые участки реновации. Екатеринбург, барак, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
Первые аукционы в рамках КРТ пройдут в марте 2022-го Фото:

Жители Екатеринбурга, чьи дома попали в программу комплексного развития территорий (КРТ, чаще именуется реновацией), дадут на выбор по три варианта квартир, если они откажутся от денежной компенсации. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил замначальника Главархитектуры Григорий Сурганов.

«[Жильцам снесенных домов будут застройщики предлагать] не менее трех вариантов квартир на выбор. <…> Человек имеет право и на выплаты, и на получение равнозначного жилья, то есть не меньшего по площади. Кроме того, собственники комнат в коммунальных квартирах могут претендовать на отдельную квартиру. <…> [При этом] у застройщика нет обязанности предоставлять квартиры в том же районе», — сказал Сурганов.

Тему реновации свердловские власти актуализировали в марте 2021-го, когда губернатор Евгений Куйвашев подписал закон о КРТ. Согласно ему, устаревшие кварталы будут снесены, а на их месте появятся новостройки. В ноябре чиновники выбрали первые три участка для реновации — на Уралмаше и Эльмаше. В двух кварталах уже завершились голосования, их участники высказались за снос. Земли, таким образом, выставят на торги. Первые подобные аукционы намечены на март 2022-го, уточнил Сурганов. Девелоперы-победители будут договариваться с собственником каждой квартиры индивидуально.

По словам Сурганова, предполагается, что в этом году на программу КРТ выдвинут еще как минимум пять участков. При этом ранее вице-мэр Рустам Галямов говорил о семи-десяти территориях.

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Жители Екатеринбурга, чьи дома попали в программу комплексного развития территорий (КРТ, чаще именуется реновацией), дадут на выбор по три варианта квартир, если они откажутся от денежной компенсации. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил замначальника Главархитектуры Григорий Сурганов. «[Жильцам снесенных домов будут застройщики предлагать] не менее трех вариантов квартир на выбор. <…> Человек имеет право и на выплаты, и на получение равнозначного жилья, то есть не меньшего по площади. Кроме того, собственники комнат в коммунальных квартирах могут претендовать на отдельную квартиру. <…> [При этом] у застройщика нет обязанности предоставлять квартиры в том же районе», — сказал Сурганов. Тему реновации свердловские власти актуализировали в марте 2021-го, когда губернатор Евгений Куйвашев подписал закон о КРТ. Согласно ему, устаревшие кварталы будут снесены, а на их месте появятся новостройки. В ноябре чиновники выбрали первые три участка для реновации — на Уралмаше и Эльмаше. В двух кварталах уже завершились голосования, их участники высказались за снос. Земли, таким образом, выставят на торги. Первые подобные аукционы намечены на март 2022-го, уточнил Сурганов. Девелоперы-победители будут договариваться с собственником каждой квартиры индивидуально. По словам Сурганова, предполагается, что в этом году на программу КРТ выдвинут еще как минимум пять участков. При этом ранее вице-мэр Рустам Галямов говорил о семи-десяти территориях.
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