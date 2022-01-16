Суд отказался отпускать из СИЗО опального олигарха из ХМАО

Медики не нашли у Андрея Копайгоры заболеваний, препятствующих содержанию под стражей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Суд не нашел оснований для изменения меры пресечения для опального олигарха из Сургута Андрея Копайгоры, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, обмане дольщиков и преднамеренном банкротстве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сургутского городского суда.

«Врачебная комиссия не диагностировала у Андрея Копайгоры заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. С таким докладом выступили медики „Сургутской городской травматологической больницы“ в ходе судебного заседания сегодня», — рассказал пресс-секретарь.

До вынесения приговора Копайгора пробудет в СИЗО, следующее заседание по делу назначено на 18 января. Ранее адвокаты обвиняемого подали ходатайство о медицинском освидетельствовании предпринимателя, который жаловался на плохое самочувствие и невозможность нахождения в условиях СИЗО. Суд удовлетворил требования адвокатов и он был направлен в медицинское учреждение на обследование. Источники URA.RU, знакомые с ходом судебного процесса заявляли, что главная задача для адвокатов — изменить меру пресечения для бизнесмена и это уже не первая попытка. «Защита уже пыталась заявить о плохом состоянии здоровья Копайгоры. Но аргументированных доказательств этому так и не представила», — говорил источник.

Копайгора обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, незаконных сделках с драгметаллами, преднамеренном банкротстве, злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и злоупотребление полномочиями. По оценкам правоохранителей, ущерб от действий предпринимателя составляет 970 миллионов рублей, а потерпевшими по делу признаны 200 человек.

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