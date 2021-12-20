Суд над олигархом из Сургута перенесли из-за его госпитализации

Это уже 11-й перенос рассмотрения дела в отношении Андрея Копайгоры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Судебное заседание по делу олигарха из Сургута Андрея Копайгоры, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, обмане дольщиков и преднамеренном банкротстве отложили уже в 11-й раз, на этот раз причиной переноса послужила госпитализация подсудимого. Об этом URA/RU рассказали в пресс-службе сургутского городского суда.

«Рассмотрение уголовного дела перенесено с 21 декабря на 17 января 2022 года. Сейчас подсудимый находится в медицинском учреждении, где проходит медицинское освидетельствование на предмет наличия заболеваний, препятствующих нахождение под стражей», — рассказали в пресс-службе суда.

Ранее защитники Копайгоры подали ходатайство о медицинском освидетельствовании предпринимателя, который жаловался на плохое самочувствие и невозможность нахождения в условиях СИЗО. Суд удовлетворил требования адвокатов, согласно информации URA.RU, Копайгора проведет в больнице еще несколько дней. По информации сургутского городского суда, это уже 11-й перенос рассмотрения, ранее заседания были перенесены из-за недоставки подсудимого либо неявки свидетелей. Бизнесмена обвиняют в незаконных сделках с драгметаллами, мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и злоупотребление полномочиями. Потерпевшими от действий Копайгоры признаны более 200 человек, по оценкам следствия, ущерб от действий предпринимателя составляет 970 миллионов рублей.

Ранtt URA.RU сообщало, что Андрей Копайгора пожаловался на состояние здоровья. Источник агентства уверен, что целью заявлений защиты является попытка добиться для олигарха другой меры пресечения.