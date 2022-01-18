Mash ответил Монеточке, которая продаст квартиру после скандала. «Не надо с нами сражаться»

18 января 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Ранее Mash опубликовало видео, из которого фанаты узнали адрес ее дома Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Главный редактор Mash Максим Иксанов ответил менеджеру Монеточки Максиму Гну по поводу видео, из-за которого стал известен адрес ее новой квартиры в Москве. Об этом стало известно из сторис в instagram-аккаунте Максима Гну. «Многим не нравятся вещи которые мы пишем, но это не значит, что мы должны подстраиваться под всех. Монеточка ведь не спрашивает ни у кого, какие ей песни писать. Более того не надо с нами сражаться, если с нами можно дружить. Мы все любим Лизу, как артистку, не хотели ее обижать», — ответил Иксанов. Ранее сообщалось, что певица купила жилье в Басманном районе столицы. Квартира площадью 60 квадратных метров, по неофициальным данным, стоила Монеточке 20 миллионов рублей. Mash выложило видео, из-за которого фанаты узнали местоположение дома, где она купила квартиру. Позднее она заявила, что ей придется продать квартиру из-за наплыва фанатов к дому. Скрин переписки редактора Mash и менеджера Монеточки instagram-аккаунт maximgnu Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главный редактор Mash Максим Иксанов ответил менеджеру Монеточки Максиму Гну по поводу видео, из-за которого стал известен адрес ее новой квартиры в Москве. Об этом стало известно из сторис в instagram-аккаунте Максима Гну. «Многим не нравятся вещи которые мы пишем, но это не значит, что мы должны подстраиваться под всех. Монеточка ведь не спрашивает ни у кого, какие ей песни писать. Более того не надо с нами сражаться, если с нами можно дружить. Мы все любим Лизу, как артистку, не хотели ее обижать», — ответил Иксанов. Ранее сообщалось, что певица купила жилье в Басманном районе столицы. Квартира площадью 60 квадратных метров, по неофициальным данным, стоила Монеточке 20 миллионов рублей. Mash выложило видео, из-за которого фанаты узнали местоположение дома, где она купила квартиру. Позднее она заявила, что ей придется продать квартиру из-за наплыва фанатов к дому.