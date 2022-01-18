Главный редактор Mash Максим Иксанов ответил менеджеру Монеточки Максиму Гну по поводу видео, из-за которого стал известен адрес ее новой квартиры в Москве. Об этом стало известно из сторис в instagram-аккаунте Максима Гну.
«Многим не нравятся вещи которые мы пишем, но это не значит, что мы должны подстраиваться под всех. Монеточка ведь не спрашивает ни у кого, какие ей песни писать. Более того не надо с нами сражаться, если с нами можно дружить. Мы все любим Лизу, как артистку, не хотели ее обижать», — ответил Иксанов.
Ранее сообщалось, что певица купила жилье в Басманном районе столицы. Квартира площадью 60 квадратных метров, по неофициальным данным, стоила Монеточке 20 миллионов рублей. Mash выложило видео, из-за которого фанаты узнали местоположение дома, где она купила квартиру. Позднее она заявила, что ей придется продать квартиру из-за наплыва фанатов к дому.
Скрин переписки редактора Mash и менеджера Монеточки
Главный редактор Mash Максим Иксанов ответил менеджеру Монеточки Максиму Гну по поводу видео, из-за которого стал известен адрес ее новой квартиры в Москве. Об этом стало известно из сторис в instagram-аккаунте Максима Гну. «Многим не нравятся вещи которые мы пишем, но это не значит, что мы должны подстраиваться под всех. Монеточка ведь не спрашивает ни у кого, какие ей песни писать. Более того не надо с нами сражаться, если с нами можно дружить. Мы все любим Лизу, как артистку, не хотели ее обижать», — ответил Иксанов. Ранее сообщалось, что певица купила жилье в Басманном районе столицы. Квартира площадью 60 квадратных метров, по неофициальным данным, стоила Монеточке 20 миллионов рублей. Mash выложило видео, из-за которого фанаты узнали местоположение дома, где она купила квартиру. Позднее она заявила, что ей придется продать квартиру из-за наплыва фанатов к дому.