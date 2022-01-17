Вирусологи сравнили волны заболеваемости «Омикрона» и «Дельты»

18 января 2022 в 01:08 Размер текста - 17 +

Волна заболеваемости при «Омикроне» будет мощной, но это даст коллективный иммунитет к вирусу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Штамм коронавируса «Омикрон» вызовет одну мощную волну заболеваемости в России, в отличие от варианта COVID-19 «Дельта», у которого были две вспышки инфекции. Таким прогнозом с URA.RU поделились вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков и вирусолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор Анатолий Альтштейн. «Если посмотреть на то, что сейчас происходит в Европе, в Англии, во Франции, то волна значительно более мощная, чем были „Дельта“-волны. Поэтому, скорее всего, переболеет значительный процент населения и сформируется коллективный иммунитет. Если дальше и возникнет какой-то подъем, то он будет очень маленьким. Основная масса сейчас переболеет. Конечно, возможны еще какие-то остаточные случаи, но это будет одна мощная волна», — сказал URA.RU Петр Чумаков. Анатолий Альтштейн предположил, что после нынешней волны заболеваемости сама пандемия пойдет на спад. «Я думаю, что „Омикрон“ уже в начале февраля, может немного раньше, приостановится, доберется до своего пика и пойдет вниз. Я это говорю на основании того, что происходит в тех странах, где он вообще появился. Одна волна будет. Может быть уже тогда и конец эпидемии будет, но это сказать трудно», — уточнил профессор. В России наблюдается резкий подъем заболеваемости коронавирусом. За семь дней число регистрируемых случаев COVID-19 поднялось в два раза. 10 января было диагностировано 15 830 случаев коронавируса, а 17 января уже 30 726. Вирусологи связывают нынешний подъем заболеваемости с южноафриканским штаммом коронавируса «Омикрон». Он начал вытеснять вариант коронавируса «Дельта», который стал причиной вспышек инфекции в России в начале лета и середине осени 2021 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Штамм коронавируса «Омикрон» вызовет одну мощную волну заболеваемости в России, в отличие от варианта COVID-19 «Дельта», у которого были две вспышки инфекции. Таким прогнозом с URA.RU поделились вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков и вирусолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор Анатолий Альтштейн. «Если посмотреть на то, что сейчас происходит в Европе, в Англии, во Франции, то волна значительно более мощная, чем были „Дельта“-волны. Поэтому, скорее всего, переболеет значительный процент населения и сформируется коллективный иммунитет. Если дальше и возникнет какой-то подъем, то он будет очень маленьким. Основная масса сейчас переболеет. Конечно, возможны еще какие-то остаточные случаи, но это будет одна мощная волна», — сказал URA.RU Петр Чумаков. Анатолий Альтштейн предположил, что после нынешней волны заболеваемости сама пандемия пойдет на спад. «Я думаю, что „Омикрон“ уже в начале февраля, может немного раньше, приостановится, доберется до своего пика и пойдет вниз. Я это говорю на основании того, что происходит в тех странах, где он вообще появился. Одна волна будет. Может быть уже тогда и конец эпидемии будет, но это сказать трудно», — уточнил профессор. В России наблюдается резкий подъем заболеваемости коронавирусом. За семь дней число регистрируемых случаев COVID-19 поднялось в два раза. 10 января было диагностировано 15 830 случаев коронавируса, а 17 января уже 30 726. Вирусологи связывают нынешний подъем заболеваемости с южноафриканским штаммом коронавируса «Омикрон». Он начал вытеснять вариант коронавируса «Дельта», который стал причиной вспышек инфекции в России в начале лета и середине осени 2021 года.