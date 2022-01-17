17 января 2022

Вирусологи сравнили волны заболеваемости «Омикрона» и «Дельты»

© Служба новостей «URA.RU»
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Волна заболеваемости при «Омикроне» будет мощной, но это даст коллективный иммунитет к вирусу Фото:
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Коронавирус COVID-19

Штамм коронавируса «Омикрон» вызовет одну мощную волну заболеваемости в России, в отличие от варианта COVID-19 «Дельта», у которого были две вспышки инфекции. Таким прогнозом с URA.RU поделились вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков и вирусолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор Анатолий Альтштейн.

«Если посмотреть на то, что сейчас происходит в Европе, в Англии, во Франции, то волна значительно более мощная, чем были „Дельта“-волны. Поэтому, скорее всего, переболеет значительный процент населения и сформируется коллективный иммунитет. Если дальше и возникнет какой-то подъем, то он будет очень маленьким. Основная масса сейчас переболеет. Конечно, возможны еще какие-то остаточные случаи, но это будет одна мощная волна», — сказал URA.RU Петр Чумаков.

Анатолий Альтштейн предположил, что после нынешней волны заболеваемости сама пандемия пойдет на спад. «Я думаю, что „Омикрон“ уже в начале февраля, может немного раньше, приостановится, доберется до своего пика и пойдет вниз. Я это говорю на основании того, что происходит в тех странах, где он вообще появился. Одна волна будет. Может быть уже тогда и конец эпидемии будет, но это сказать трудно», — уточнил профессор.

В России наблюдается резкий подъем заболеваемости коронавирусом. За семь дней число регистрируемых случаев COVID-19 поднялось в два раза. 10 января было диагностировано 15 830 случаев коронавируса, а 17 января уже 30 726. Вирусологи связывают нынешний подъем заболеваемости с южноафриканским штаммом коронавируса «Омикрон». Он начал вытеснять вариант коронавируса «Дельта», который стал причиной вспышек инфекции в России в начале лета и середине осени 2021 года.

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Штамм коронавируса «Омикрон» вызовет одну мощную волну заболеваемости в России, в отличие от варианта COVID-19 «Дельта», у которого были две вспышки инфекции. Таким прогнозом с URA.RU поделились вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков и вирусолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор Анатолий Альтштейн. «Если посмотреть на то, что сейчас происходит в Европе, в Англии, во Франции, то волна значительно более мощная, чем были „Дельта“-волны. Поэтому, скорее всего, переболеет значительный процент населения и сформируется коллективный иммунитет. Если дальше и возникнет какой-то подъем, то он будет очень маленьким. Основная масса сейчас переболеет. Конечно, возможны еще какие-то остаточные случаи, но это будет одна мощная волна», — сказал URA.RU Петр Чумаков. Анатолий Альтштейн предположил, что после нынешней волны заболеваемости сама пандемия пойдет на спад. «Я думаю, что „Омикрон“ уже в начале февраля, может немного раньше, приостановится, доберется до своего пика и пойдет вниз. Я это говорю на основании того, что происходит в тех странах, где он вообще появился. Одна волна будет. Может быть уже тогда и конец эпидемии будет, но это сказать трудно», — уточнил профессор. В России наблюдается резкий подъем заболеваемости коронавирусом. За семь дней число регистрируемых случаев COVID-19 поднялось в два раза. 10 января было диагностировано 15 830 случаев коронавируса, а 17 января уже 30 726. Вирусологи связывают нынешний подъем заболеваемости с южноафриканским штаммом коронавируса «Омикрон». Он начал вытеснять вариант коронавируса «Дельта», который стал причиной вспышек инфекции в России в начале лета и середине осени 2021 года.
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