Перевозчик отказался от автобусного маршрута до кладбища Кургана

В Кургане перевозчик, который обслуживал автобусный маршрут №32 до Зайковского кладбища, отказался от рейса. Об этом представители городской администрации написали на портале «Обратись».
«Перевозчик, обслуживающий маршрут № 32, отказался от работы на маршруте. Маршрут был выставлен на конкурс, который был признан несостоявшимся, так как никто не подал заявку на участие», — ответили представители власти горожанину, который пожаловался на проблемы с транспортом из-за отсутствия маршрута.
На момент публикации ответа, конкурс проводился повторно. В мэрии отметили, что если конкурс вновь не состоится, то будет рассматриваться вопрос изменения этого маршрута.
В Кургане перевозчик, который обслуживал автобусный маршрут №32 до Зайковского кладбища, отказался от рейса. Об этом представители городской администрации написали на портале «Обратись». «Перевозчик, обслуживающий маршрут № 32, отказался от работы на маршруте. Маршрут был выставлен на конкурс, который был признан несостоявшимся, так как никто не подал заявку на участие», — ответили представители власти горожанину, который пожаловался на проблемы с транспортом из-за отсутствия маршрута. На момент публикации ответа, конкурс проводился повторно. В мэрии отметили, что если конкурс вновь не состоится, то будет рассматриваться вопрос изменения этого маршрута. В 2021 году перевозчики отказались в Кургане от автобусных маршрутов 22, 32, 42, 342, 374, поэтому первые четыре маршрута передали другим предпринимателям. По словам представителей мэрии, перевозчики отказываются от маршрутов, так как считают их неприбыльными.