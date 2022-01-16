Перевозчик отказался от автобусного маршрута до кладбища Кургана

Власти ищут нового перевозчика, которого заинтересует автобусный маршрут до кладбища (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане перевозчик, который обслуживал автобусный маршрут №32 до Зайковского кладбища, отказался от рейса. Об этом представители городской администрации написали на портале «Обратись».

«Перевозчик, обслуживающий маршрут № 32, отказался от работы на маршруте. Маршрут был выставлен на конкурс, который был признан несостоявшимся, так как никто не подал заявку на участие», — ответили представители власти горожанину, который пожаловался на проблемы с транспортом из-за отсутствия маршрута.

На момент публикации ответа, конкурс проводился повторно. В мэрии отметили, что если конкурс вновь не состоится, то будет рассматриваться вопрос изменения этого маршрута.

В 2021 году перевозчики отказались в Кургане от автобусных маршрутов 22, 32, 42, 342, 374, поэтому первые четыре маршрута передали другим предпринимателям. По словам представителей мэрии, перевозчики отказываются от маршрутов, так как считают их неприбыльными.

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