В Госдуму внесли поправки об индексации пенсий

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Индексация пенсий будет действовать с 1 января 2022 года Фото:

Правительство РФ внесло в Государственную думу поправки об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Согласно данным документа, правительство внесло поправки в ранее принятый в первом чтении законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Таким образом индексация на 8,6% будет действовать с 1 января 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня фактической инфляции — на 8,6%. По словам депутат Госдумы Алекскандра Жукова, после индексации размер средней пенсии составит около 19 тысяч рублей, пишет RT. Закон о дополнительной индексации пенсий будет принят до конца января.

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Правительство РФ внесло в Государственную думу поправки об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Госдумы. Согласно данным документа, правительство внесло поправки в ранее принятый в первом чтении законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Таким образом индексация на 8,6% будет действовать с 1 января 2022 года. Ранее президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня фактической инфляции — на 8,6%. По словам депутат Госдумы Алекскандра Жукова, после индексации размер средней пенсии составит около 19 тысяч рублей, пишет RT. Закон о дополнительной индексации пенсий будет принят до конца января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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