В Госдуму внесли поправки об индексации пенсий

Правительство РФ внесло в Государственную думу поправки об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Согласно данным документа, правительство внесло поправки в ранее принятый в первом чтении законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Таким образом индексация на 8,6% будет действовать с 1 января 2022 года.
Ранее президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня фактической инфляции — на 8,6%. По словам депутат Госдумы Алекскандра Жукова, после индексации размер средней пенсии составит около 19 тысяч рублей, пишет RT. Закон о дополнительной индексации пенсий будет принят до конца января.
Правительство РФ внесло в Государственную думу поправки об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Госдумы. Согласно данным документа, правительство внесло поправки в ранее принятый в первом чтении законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Таким образом индексация на 8,6% будет действовать с 1 января 2022 года. Ранее президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня фактической инфляции — на 8,6%. По словам депутат Госдумы Алекскандра Жукова, после индексации размер средней пенсии составит около 19 тысяч рублей, пишет RT. Закон о дополнительной индексации пенсий будет принят до конца января.