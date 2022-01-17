В подмосковном отделе полиции сгорел задержанный

18 января 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Мужчину не смогли выпустить из камеры из-за поломки ключа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В отделе полиции в Балашихе погиб задержанный из-за возгорания проводки. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области. «По данным следствия,1 января 2022 года из правоохранительных органов поступило сообщение о том, что после тушения пожара в ТПП „Южный“ МУ МВД России „Балашихинское“ в специальном помещении для задержанных было обнаружено тело 30-летнего мужчины без признаков жизни», — говорится в пресс-релизе СК. Предварительной причиной возгорания считают короткое замыкание проводки осветительного прибора. Отмечается, что сотрудниками МВД были приняты меры по спасению мужчины. Однако дверь в камеру открыть не удалось из-за сломавшегося ключа. Следственный отдел по городу Балашиха возбудил уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге погибли дети в результате отравления продуктами горения. Родители на час оставили несовершеннолетних дома одних, и за это время помещение заполнилось дымом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В отделе полиции в Балашихе погиб задержанный из-за возгорания проводки. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области. «По данным следствия,1 января 2022 года из правоохранительных органов поступило сообщение о том, что после тушения пожара в ТПП „Южный“ МУ МВД России „Балашихинское“ в специальном помещении для задержанных было обнаружено тело 30-летнего мужчины без признаков жизни», — говорится в пресс-релизе СК. Предварительной причиной возгорания считают короткое замыкание проводки осветительного прибора. Отмечается, что сотрудниками МВД были приняты меры по спасению мужчины. Однако дверь в камеру открыть не удалось из-за сломавшегося ключа. Следственный отдел по городу Балашиха возбудил уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге погибли дети в результате отравления продуктами горения. Родители на час оставили несовершеннолетних дома одних, и за это время помещение заполнилось дымом.