В подмосковном отделе полиции сгорел задержанный

В отделе полиции в Балашихе погиб задержанный из-за возгорания проводки. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.
«По данным следствия,1 января 2022 года из правоохранительных органов поступило сообщение о том, что после тушения пожара в ТПП „Южный“ МУ МВД России „Балашихинское“ в специальном помещении для задержанных было обнаружено тело 30-летнего мужчины без признаков жизни», — говорится в пресс-релизе СК. Предварительной причиной возгорания считают короткое замыкание проводки осветительного прибора.
Отмечается, что сотрудниками МВД были приняты меры по спасению мужчины. Однако дверь в камеру открыть не удалось из-за сломавшегося ключа. Следственный отдел по городу Балашиха возбудил уголовное дело.
В отделе полиции в Балашихе погиб задержанный из-за возгорания проводки. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области. «По данным следствия,1 января 2022 года из правоохранительных органов поступило сообщение о том, что после тушения пожара в ТПП „Южный“ МУ МВД России „Балашихинское“ в специальном помещении для задержанных было обнаружено тело 30-летнего мужчины без признаков жизни», — говорится в пресс-релизе СК. Предварительной причиной возгорания считают короткое замыкание проводки осветительного прибора. Отмечается, что сотрудниками МВД были приняты меры по спасению мужчины. Однако дверь в камеру открыть не удалось из-за сломавшегося ключа. Следственный отдел по городу Балашиха возбудил уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге погибли дети в результате отравления продуктами горения. Родители на час оставили несовершеннолетних дома одних, и за это время помещение заполнилось дымом.