Минфин: каждый четвертый регион России испытывает дефицит бюджета

18 января 2022 в 03:36 Размер текста - 17 +

Суммарный дефицит бюджета российских регионов составляет 175 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России 21 российский субъект испытывает дефицит бюджета. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ. «В целом консолидированные бюджеты регионов исполнены с профицитом 640 млрд рублей. Дефицит зафиксирован в 21 субъекте (четверть от общего числа регионов РФ — прим. ред.) и составляет суммарно 175 млрд рублей», — рассказали в Минфине «Известиям». В ведомстве сообщили, что доходы за 2021 год по сравнению с 2020 годом выросли на 18%, до 17,5 трлн рублей. 84 региона также увеличили налоговые и неналоговые доходы на 26% до 13,6 трлн рублей. Такая динамика обеспечила рост расходов на 8%, отметили в Минфине. В аналитическом комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) сообщается, что 30% или 26 неконсолидированных бюджетов регионов оказались в дефиците. В совокупности превышение расходов над доходами достигло 251,8 млрд рублей. 60% от этой суммы пришлось на Москву, бюджет которой составил 147 млрд рублей. На втором месте по этому показателю оказался ХМАО, а на третьем — Башкортостан. Самый значительный прирост показали Красноярский край, Санкт-Петербург и Челябинская область. Также в плюсе оказались Липецкая, Кемеровская, Белгородская, Вологодская области и Красноярский край. Ранее URA.RU сообщало, что министр финансов России Антон Силуанов назвал главные риски для российской экономики в 2022 году. Также он заявил, что бюджет России по итогам 2021 года был выполнен с профицитом, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

21 российский субъект испытывает дефицит бюджета. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ. «В целом консолидированные бюджеты регионов исполнены с профицитом 640 млрд рублей. Дефицит зафиксирован в 21 субъекте (четверть от общего числа регионов РФ — прим. ред.) и составляет суммарно 175 млрд рублей», — рассказали в Минфине «Известиям». В ведомстве сообщили, что доходы за 2021 год по сравнению с 2020 годом выросли на 18%, до 17,5 трлн рублей. 84 региона также увеличили налоговые и неналоговые доходы на 26% до 13,6 трлн рублей. Такая динамика обеспечила рост расходов на 8%, отметили в Минфине. В аналитическом комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) сообщается, что 30% или 26 неконсолидированных бюджетов регионов оказались в дефиците. В совокупности превышение расходов над доходами достигло 251,8 млрд рублей. 60% от этой суммы пришлось на Москву, бюджет которой составил 147 млрд рублей. На втором месте по этому показателю оказался ХМАО, а на третьем — Башкортостан. Самый значительный прирост показали Красноярский край, Санкт-Петербург и Челябинская область. Также в плюсе оказались Липецкая, Кемеровская, Белгородская, Вологодская области и Красноярский край. Ранее URA.RU сообщало, что министр финансов России Антон Силуанов назвал главные риски для российской экономики в 2022 году. Также он заявил, что бюджет России по итогам 2021 года был выполнен с профицитом, пишет RT.