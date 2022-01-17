Альтштейн назвал срок начала спада заболеваемости «Омикроном»

18 января 2022 в 04:36 Размер текста - 17 +

Заболеваемость «Омикроном» пойдет на спад в начале февраля, заявил Анатолий Альтштейн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Исходя из наблюдений за зарубежными волнами заболеваемости COVID-19, спад заболеваемости «Омикроном» в России начнется в феврале. Об этом заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «На опыте зарубежных „волн“ мы видим, что месяц — это срок, к которому достигается максимум при „Омикроне“. Скорее всего, в начале февраля заболеваемость в России пойдет на спад», — цитируют Анатолия Альтштейна «Известия». Он добавил, что к началу февраля исполнится месяц, как заболеваемость «Омикроном» в РФ находится на подъеме. Также профессор предположил, что подъем или спад волны заболеваемости зависит не от коллективного иммунитета, а от повреждения генома вируса из-за быстрого размножения. «Принято объяснять это явление развитием иммунитета у переболевших, но волны были и на ранней стадии пандемии, когда не так уж много людей переболело и было еще мало полностью вакцинированных», — отметил Альтштейн. Начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов ранее также заявил, что пик заболеваемости штаммом «Омикрон» придется на февраль. «У нас каждая из вспышек, которые уже были, занимала более-менее одинаковое время. Волна этого штамма, поскольку он уж сильно заразный, будет покороче», — рассказал он. Ранее URA.RU сообщало, что вирусологи сравнили «Омикрон» и «Дельту» по волнам заболеваемости. В Швеции обнаружили новый подвариант «Омикрона», пишет Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Исходя из наблюдений за зарубежными волнами заболеваемости COVID-19, спад заболеваемости «Омикроном» в России начнется в феврале. Об этом заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «На опыте зарубежных „волн“ мы видим, что месяц — это срок, к которому достигается максимум при „Омикроне“. Скорее всего, в начале февраля заболеваемость в России пойдет на спад», — цитируют Анатолия Альтштейна «Известия». Он добавил, что к началу февраля исполнится месяц, как заболеваемость «Омикроном» в РФ находится на подъеме. Также профессор предположил, что подъем или спад волны заболеваемости зависит не от коллективного иммунитета, а от повреждения генома вируса из-за быстрого размножения. «Принято объяснять это явление развитием иммунитета у переболевших, но волны были и на ранней стадии пандемии, когда не так уж много людей переболело и было еще мало полностью вакцинированных», — отметил Альтштейн. Начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов ранее также заявил, что пик заболеваемости штаммом «Омикрон» придется на февраль. «У нас каждая из вспышек, которые уже были, занимала более-менее одинаковое время. Волна этого штамма, поскольку он уж сильно заразный, будет покороче», — рассказал он. Ранее URA.RU сообщало, что вирусологи сравнили «Омикрон» и «Дельту» по волнам заболеваемости. В Швеции обнаружили новый подвариант «Омикрона», пишет Nation News.