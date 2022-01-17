Global News: Канада отправила спецназ на Украину для борьбы с РФ

18 января 2022 в 05:43 Размер текста - 17 +

Канада перебросила на Украину спецназ для сдерживания российской агрессии в стране. Об этом сообщает Global News, ссылаясь на своих источников. «Операторы канадского спецназа были переброшены на Украину на фоне роста напряженности между военным альянсом НАТО и Россией», — говорится в статье. По словам источников, присутствие канадского спецназа на Украине является частью попытки союзников по НАТО сдержать российскую агрессию в стране и определить способы оказания помощи украинскому правительству. Также подразделению необходимо помочь разработать планы эвакуации канадских дипломатов в случае полномасштабного вторжения. Отмечается, что развертывание канадского полка спецназа произошло из-за того, что дипломатические переговоры, направленные на деэскалацию конфликта на Украине, зашли в тупик, а около 100 тысяч российских военных продолжают находиться на границе. Правительство Канада и вооруженные силы страны официально не подтвердили агентству присутствие спецназа на Украине. Пресс-секретарь командования специальных операций майор Эмбер Бино заявил, что бойцы канадского спецназа проводят обучение для украинских коллег с 2020 года. Однако последняя группа, направленная на Украину около 9 января, не проводит инструктирования, сообщили источники. Ранее URA.RU сообщало, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что терпению России пришел конец, и поставил США и НАТО ультиматум. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич предрек катастрофу в случае, если Россия и Запад не договорятся о «красных линиях». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и НАТО подошли к «красной линии». Главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что НАТО окажет поддержку Киеву из-за «исходящей военной угрозы от России», передает RT.