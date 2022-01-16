Песков: НАТО вторгается на Украину и идет к границам России

НАТО создана для конфронтации, а не для защиты, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия наблюдает вторжение НАТО на территорию Украины и постепенное движение альянса к границам России. Из-за этого отношения Москвы и НАТО подошли к «красной линии», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.

«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения. НАТО в нашем понимании — это организация, которая создана для конфронтации, а не для защиты. И НАТО не голубь мира, стабильности и процветания. И это оружие конфронтации продвигается с каждым днем ближе и ближе к нашим границам», — сказал Песков.

Представитель президента отметил, что НАТО нарушила свое обещание не расширяться на восток, которое было дано при объединении Германии, но не было закреплено юридически. «Мы не можем исключить, что наши партнеры, США и НАТО, могут разместить наступательные вооружения на территории Украины. Мы со своей стороны исключаем для себя размещение наступательного вооружения там. Именно поэтому мы требуем юридически закрепленных гарантий», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия никому не угрожает военными действиями, но готова ответить на агрессию со стороны других государств. И поэтому Россия считает нужным держать войска на границе с Украиной перед лицом очень напряженной ситуации. «Это реальная угроза стабильности и безопасности в Европе и европейской архитектуре безопасности», — заключил Песков.

Ранее Песков отметил, что у США нет никаких доказательств того, что Россия готовит вторжение на Украину. При этом ситуация на границе остается крайне напряженной, заявил Песков.

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