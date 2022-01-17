Бастрыкин потребовал проверить работу главы свердловского СК

Бастрыкин поручил перепроверить снос аэровокзала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению проверить, как проводилась ревизия по сносу старинного аэровокзала «Уктус» в Екатеринбурге, которая ранее была поручена главе следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаилу Богинскому. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

«Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению проверить полноту проводимой проверки территориальным следственным органом и объективность принятых решений», — сказано на сайте ведомства.

Кроме того, Бастрыкин потребовал от Богинского повторно доложить о проведенных проверках по сносу аэровокзала. «Представить повторный доклад о проведенных проверочных мероприятиях», — говорится в сообщении ведомства.

Здание аэровокзала «Уктус» начали сносить рано утром 26 ноября минувшего года. Вокруг демонтажа разгорелся конфликт, который позднее глава региона Евгений Куйвашев назвал разбирательством между двумя конкурирующими бизнес-структурами. Глава СК РФ Бастрыкин в тот же день обратил свое внимание на снос здания и поручил провести соответствующие проверки.

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