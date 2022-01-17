Цена нефти марки Brent побила исторический рекорд

Стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2014 года превысила уровень 87 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Сейчас мартовский фьючерс торгуется на уровне 87,31 доллара за баррель.
К 5:51 по московскому времени Brent торговалась на уровне 87,29 долларов за баррель, подорожав на 1,4%. Нефть марки WTI с поставкой в феврале стоила 84,38 доллара за баррель. Ее цена выросла на 1,3%.
В октябре 2021 года цена на нефть марки Brent впервые за три года превысила 85 долларов за баррель. Последний раз она поднималась до такого уровня в октябре 2018 года. Тогда стоимость Brent превысила 83,8 доллара за баррель. Эксперты полагают, что стоимость нефти будет расти и дальше на фоне мирового энергетического кризиса и преодолеет отметку в 100 долларов за баррель. Президент США Джо Байден обвинил в росте цен страны ОПЕК, которые ограничивают добычу и поставки нефти.
Стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2014 года превысила уровень 87 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Сейчас мартовский фьючерс торгуется на уровне 87,31 доллара за баррель. К 5:51 по московскому времени Brent торговалась на уровне 87,29 долларов за баррель, подорожав на 1,4%. Нефть марки WTI с поставкой в феврале стоила 84,38 доллара за баррель. Ее цена выросла на 1,3%. В октябре 2021 года цена на нефть марки Brent впервые за три года превысила 85 долларов за баррель. Последний раз она поднималась до такого уровня в октябре 2018 года. Тогда стоимость Brent превысила 83,8 доллара за баррель. Эксперты полагают, что стоимость нефти будет расти и дальше на фоне мирового энергетического кризиса и преодолеет отметку в 100 долларов за баррель. Президент США Джо Байден обвинил в росте цен страны ОПЕК, которые ограничивают добычу и поставки нефти.