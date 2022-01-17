Цена нефти марки Brent побила исторический рекорд

18 января 2022 в 09:47 Размер текста - 17 +

Цена на нефть марки Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов за баррель Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2014 года превысила уровень 87 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Сейчас мартовский фьючерс торгуется на уровне 87,31 доллара за баррель. К 5:51 по московскому времени Brent торговалась на уровне 87,29 долларов за баррель, подорожав на 1,4%. Нефть марки WTI с поставкой в феврале стоила 84,38 доллара за баррель. Ее цена выросла на 1,3%. В октябре 2021 года цена на нефть марки Brent впервые за три года превысила 85 долларов за баррель. Последний раз она поднималась до такого уровня в октябре 2018 года. Тогда стоимость Brent превысила 83,8 доллара за баррель. Эксперты полагают, что стоимость нефти будет расти и дальше на фоне мирового энергетического кризиса и преодолеет отметку в 100 долларов за баррель. Президент США Джо Байден обвинил в росте цен страны ОПЕК, которые ограничивают добычу и поставки нефти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2014 года превысила уровень 87 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Сейчас мартовский фьючерс торгуется на уровне 87,31 доллара за баррель. К 5:51 по московскому времени Brent торговалась на уровне 87,29 долларов за баррель, подорожав на 1,4%. Нефть марки WTI с поставкой в феврале стоила 84,38 доллара за баррель. Ее цена выросла на 1,3%. В октябре 2021 года цена на нефть марки Brent впервые за три года превысила 85 долларов за баррель. Последний раз она поднималась до такого уровня в октябре 2018 года. Тогда стоимость Brent превысила 83,8 доллара за баррель. Эксперты полагают, что стоимость нефти будет расти и дальше на фоне мирового энергетического кризиса и преодолеет отметку в 100 долларов за баррель. Президент США Джо Байден обвинил в росте цен страны ОПЕК, которые ограничивают добычу и поставки нефти.