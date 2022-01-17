17 января 2022

Цена нефти марки Brent побила исторический рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, экономика, нефть, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть
Цена на нефть марки Brent впервые за семь лет превысила 87 долларов за баррель Фото:

Стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2014 года превысила уровень 87 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Сейчас мартовский фьючерс торгуется на уровне 87,31 доллара за баррель.

К 5:51 по московскому времени Brent торговалась на уровне 87,29 долларов за баррель, подорожав на 1,4%. Нефть марки WTI с поставкой в феврале стоила 84,38 доллара за баррель. Ее цена выросла на 1,3%.

В октябре 2021 года цена на нефть марки Brent впервые за три года превысила 85 долларов за баррель. Последний раз она поднималась до такого уровня в октябре 2018 года. Тогда стоимость Brent превысила 83,8 доллара за баррель. Эксперты полагают, что стоимость нефти будет расти и дальше на фоне мирового энергетического кризиса и преодолеет отметку в 100 долларов за баррель. Президент США Джо Байден обвинил в росте цен страны ОПЕК, которые ограничивают добычу и поставки нефти.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2014 года превысила уровень 87 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Сейчас мартовский фьючерс торгуется на уровне 87,31 доллара за баррель. К 5:51 по московскому времени Brent торговалась на уровне 87,29 долларов за баррель, подорожав на 1,4%. Нефть марки WTI с поставкой в феврале стоила 84,38 доллара за баррель. Ее цена выросла на 1,3%. В октябре 2021 года цена на нефть марки Brent впервые за три года превысила 85 долларов за баррель. Последний раз она поднималась до такого уровня в октябре 2018 года. Тогда стоимость Brent превысила 83,8 доллара за баррель. Эксперты полагают, что стоимость нефти будет расти и дальше на фоне мирового энергетического кризиса и преодолеет отметку в 100 долларов за баррель. Президент США Джо Байден обвинил в росте цен страны ОПЕК, которые ограничивают добычу и поставки нефти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...