По сравнению с 2020 годом, в 2021 году спрос на квартиры в Турции у россиян вырос на 75% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне начали активно покупать жилье в Турции в ноябре—декабре 2021 года — спрос вырос более чем на два раза. Всего граждане РФ за прошлый год приобрели почти 5,4 тысячи квартир и домов в республике. По данным Института статистики Турции, они заняли третье место среди всех иностранцев, покупающих квартиры в стране.

«Граждане России за 2021 год купили в Турции почти 5,4 тысячи квартир и домов. Это на 75% больше, чем годом ранее. Это рекордный объем продаж по крайней мере с 2015 года, когда россияне купили в Турции 2 тысячи лотов жилой недвижимости», — передает РБК со ссылкой на Институт статистики Турции.

Аналитики связывают повышенный спрос на жилье в Турции с падением курса лиры. За год она подешевела к рублю на 44%. Если 1 января 2021 года лиру можно было купить за 10 рублей, то 31 декабря ее стоимость упала до 5,58 рубля.

Ослабление турецкой валюты сделало жизнь россиян в республике дешевле, отметил директор по развитию агентства недвижимости Tolerance Сергей Волченков. Но основной причиной повышенного спроса на жилье стала пандемия, которая позволила людям работать удаленно. Также свою роль сыграл отложенный спрос 2020 года, когда в определенные месяцы въезд в страну был ограничен.

Кроме того, Турция оказалась одной из наиболее востребованных стран для получения паспорта или вида на жительство, рассказал гендиректор компании Skolkovo Realty Борис Борискин. Получить гражданство республики можно, вложив в недвижимость не менее 250 тысяч евро.

Средняя цена на жилье, по данным агентства Tolerance, составляют 543 евро за квадратный метр. В прибрежных районах стоимость недвижимости существенно выше — 1-1,5 тысячи евро за квадратный метр. Средняя цена на жилье в Стамбуле по итогам декабря составила 655 евро за квадратный метр. Самыми популярными регионами для покупки жилья в Турции у Россиян оказались курортные Анталья и Алания, сообщил Волченков. Также популярностью стал пользоваться прибрежный регион Мерсин.

Цены на вторичное жилье в России в 2021 году выросли на 19,2%. По данным Уральской палаты недвижимости, это рекордный показатель. Средняя цена за квадратный метр составила 94 395 рублей. По данным аналитиков, рост цен на рынке вторичного жилья связан с подорожанием новостроек и сокращением числа продающихся квартир.

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