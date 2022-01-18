Пассажирам рейса из Тобольска в ХМАО пришлось спать на скамейках

По словам пассажира, из-за задержки спать людям пришлось на скамейках в аэропорту Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Рейс авиакомпании Utair из Тобольска в Сургут вынужденно сел в Ханты-Мансийске, и во время ожидания нового вылета людям пришлось спать на скамейках в аэропорту. Об этом один из жителей Тобольска рассказал в социальной сети «ВКонтакте». По итогу время в пути составило более 14 часов.

«Рейс UT284. Сперва вылет на два часа задержали, потом в Сургуте сесть не получилось. Семь часов в Хантах (Ханты-Мансийск — прим. URA.RU) люди на скамейках спят, с гостиницами у Utair все очень плохо», — рассказал тоболяк Сергей Гонтарев в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно расписанию тобольского аэропорта «Ремезов», рейс в Сургут должен был вылететь в 15:20 17 января, и быть на месте в 16:20. Однако вылет произошел в 18:00. А по данным авиагавани пункта назначения, борт совершил посадку лишь в 05:27 18 января, по пути побывав в Ханты-Мансийске.

В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ ожидается. Также агентство запросило информацию по ситуации в Уральской транспортной прокуратуре.

Обновлено (18.01.2022, 11:57): «Сургутский транспортный прокурор проводит проверку по ситуации с данным рейсом. Будет установлено, все ли положенные по закону услуги были оказаны пассажирам», — прокомментировали происшествие в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

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