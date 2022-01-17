В Тюмени очаги коронавируса обнаружили в вузе и психбольнице

В двух очагах COVID-19 заболело 36 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени обнаружены два новых очага коронавируса — в Тюменском государственном медуниверситете и областной психбольнице. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области находится три очага коронавирусной инфекции. К действующему очагу в АНО „РЦСППХ Натальи Устюжаниной ‚Поколение‘ добавились очаги в общежитии ФГБОУ ВО ‚Тюменский государственный медицинский университет‘ и в ГБУЗ ТО ‚Областная клиническая психиатрическая больница‘, — рассказали в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, в общежитии медуниверситета заболело 12 студентов, контактных 19 человек. В психиатрической больнице у 24 человек (21 пациент и 3 сотрудника) подтвержден COVID-19, контактных 55 человек.

Ранее агентство писало, что 17 января в Тюменской области зафиксирован исторический рекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки в регионе заразилось 365 человек.

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