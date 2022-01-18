Нарышкин объяснил, чего Россия хочет от Украины

Сергей Нарышкин выступил за добрососедские отношения с Киевом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

России необходимы добрососедские и взаимовыгодные отношения с Украиной, считает директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Свое мнение он выразил на круглом столе, посвященном вопросам изучения истории Украины.

«Современная Россия сделала очень многое, чтобы Украина состоялась как независимое государство. И мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней, в настолько тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях, какие только возможны между двумя частями одного народа», — цитирует ТАСС Нарышкина, который также является председателем Российского исторического общества.

Ранее американские СМИ сообщили о якобы готовящемся вторжении России на Украину. По версии источников западных журналистов, Москва подготовила группу боевиков для проведения операции в Донбассе, чтобы получить предлог для нападения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ обвинил американских чиновников во лжи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что это материалы СМИ носят голословный характер.

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