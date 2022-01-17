Генерал МВД дал поручения после поимки убийцы в Магнитогорске

Михаил Скоков (справа) распорядился поощрить сотрудников, поймавших преступника Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Начальник ГУ МВД Челябинской области Михаил Скоков дал поручение поощрить сотрудников полиции, которые задержали опасного преступники в Магнитогорске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главка.

«В раскрытии преступления участвовали сотрудники уголовного розыска Магнитогорска и отдела полиции „Левобережный“. Они задержали местного жителя, который подозревается в тяжком преступлении. Рассматривается вопрос по их поощрению», — заявили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Житель Магнитогорска в выходные бросался с ножом на машины. Водитель одной из машины вышел и получил несколько ударов ножом. Мужчина скончался в больнице.

После совершенного убийства преступник успел покинуть Магнитогорск и скрывался в одном из поселков. Там его обнаружили оперативники уголовного розыска и сотрудники полиции.