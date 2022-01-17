17 января 2022

Свердловчанин, общавшийся с больным «Омикроном», заболел COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск, защитный костюм, анализ, тест на covid19, противочумный костюм, тест на коронавирус, тест ковид
Тест на коронавирус подтвердился у контактного человека (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У контактного лица одного из свердловских туристов, инфицированных новым штаммом коронавируса «Омикрон», оказался положительный тест. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Специалистами был установлен и обследован круг контактных лиц у заболевших новым вариантом коронавируса. У одного контактного выявлена РНК вируса», — пояснила пресс-секретарь свердловского управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева. Специалист уточнила, что результаты секвенирования теста пятого человека пока неизвестны, поэтому утверждать, является ли он носителем штамма «Омикрон», пока преждевременно.

Ранее санврачи раскрыли, из каких именно стран в Свердловскую область был завезен «Омикрон». Новый штамм коронавируса обнаружили у туристов, вернувшихся из Доминиканы, Египта и ОАЭ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

У контактного лица одного из свердловских туристов, инфицированных новым штаммом коронавируса «Омикрон», оказался положительный тест. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «Специалистами был установлен и обследован круг контактных лиц у заболевших новым вариантом коронавируса. У одного контактного выявлена РНК вируса», — пояснила пресс-секретарь свердловского управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева. Специалист уточнила, что результаты секвенирования теста пятого человека пока неизвестны, поэтому утверждать, является ли он носителем штамма «Омикрон», пока преждевременно. Ранее санврачи раскрыли, из каких именно стран в Свердловскую область был завезен «Омикрон». Новый штамм коронавируса обнаружили у туристов, вернувшихся из Доминиканы, Египта и ОАЭ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...