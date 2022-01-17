Свердловчанин, общавшийся с больным «Омикроном», заболел COVID

Тест на коронавирус подтвердился у контактного человека (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У контактного лица одного из свердловских туристов, инфицированных новым штаммом коронавируса «Омикрон», оказался положительный тест. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Специалистами был установлен и обследован круг контактных лиц у заболевших новым вариантом коронавируса. У одного контактного выявлена РНК вируса», — пояснила пресс-секретарь свердловского управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева. Специалист уточнила, что результаты секвенирования теста пятого человека пока неизвестны, поэтому утверждать, является ли он носителем штамма «Омикрон», пока преждевременно.

Ранее санврачи раскрыли, из каких именно стран в Свердловскую область был завезен «Омикрон». Новый штамм коронавируса обнаружили у туристов, вернувшихся из Доминиканы, Египта и ОАЭ.