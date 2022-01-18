Педиатры заявили о диабете и воспалениях у детей после COVID

При постковидном синдроме у детей может развиться сахарный диабет Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У переболевших детей может развиться постковидный синдром в виде аутоиммунных заболеваний (из-за выработки антител), различных воспалений и сахарного диабета. Об этом в беседе с URA.RU рассказала главный педиатр Московской области, главный врач Центр неонаталогии Нисо Одинаева.

«У многих переболевших детей развивается постковидный синдром в виде аутоиммунных заболеваний, таких, как ревматоидный артрит, воспалительные проблемы с кишечником, и специфических, как язвенный колит, сахарный диабет, синдром истощения, усталости. Это то, что мы видим по нашей клинике. Тяжело болеют COVID-19 дети из группы риска», — объяснила Нисо Одинаева.

В беседе с URA.RU врач-педиатр, популяризатор медицины, автор блога «Доктор Аннамама», кандидат медицинских наук Анна Левадная добавила, что в группе риска среди детей находятся хронические больные. «Более тяжелое течение COVID-19 все-таки характерно для взрослых и детей из группы риска, это ребята с тяжелыми хроническими заболеваниями в стадии обострения, онкологией, те, кто получает иммуносупрессивную терапию (для искусственного угнетения иммунитета — прим. URA.RU). У больных отмечается тяжелая дыхательная недостаточность, развитие мультисистемного воспалительного синдрома, вплоть до летальных исходов», — подчеркнула она.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинбцург заявил о том, что в ближайшем времени в России начнутся клинические исследования вакцины против COVID-19 для детей от 6 до 11 лет. Сейчас все находится в стадии подписания документов с компаниями, которые будут проводить исследования.

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