Минтруд назвал топ регионов по распространению работы на удаленке

13 января 2022 в 03:10 Размер текста - 17 +

Минтруд назвал топ-5 регионов, в которых больше всего распространена удаленка Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Формат удаленной работы (по состоянию на 10 января текущего года) стал популярным в нескольких регионах России: в Московской, Свердловской и Новосибирской областях, а также в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали сотрудники Минтруда России. «В топ регионов по распространению удаленного режима входят Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области» — подчеркнули в ведомстве, пишут «Известия». Отмечается, что в 2022 году в удаленном режиме работают около 5% сотрудников, что на 1,5% меньше статистики прошлого года. В министерстве подчеркнули, что дистанционный формат работы распространен в финансовых и образовательных организациях, в разработке компьютерного программного обеспечения, а также в сфере логистики пассажирских перевозок. Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова считает, что работа в режиме «онлайн» имеет множество плюсов, в числе которых создание равных условий для развития конкуренции на рынке труда, снижение выбросов углекислого газа в атмосферу и так далее. Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Цунаева напомнила о то, что и до пандемии некоторые сотрудники работали удаленно. По ее мнению, такой формат будет актуален всегда. Ранее в СМИ писали, что до 1 января 2022 года ПФР будет выплачивать пенсии дистанционно, а чиновники будут лично проверять факт места жительства пенсионеров. Предполагалось, что это связано с новыми коронавирусными ограничениями. Сотрудники ПФР опровергли данную информацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Формат удаленной работы (по состоянию на 10 января текущего года) стал популярным в нескольких регионах России: в Московской, Свердловской и Новосибирской областях, а также в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали сотрудники Минтруда России. «В топ регионов по распространению удаленного режима входят Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области» — подчеркнули в ведомстве, пишут «Известия». Отмечается, что в 2022 году в удаленном режиме работают около 5% сотрудников, что на 1,5% меньше статистики прошлого года. В министерстве подчеркнули, что дистанционный формат работы распространен в финансовых и образовательных организациях, в разработке компьютерного программного обеспечения, а также в сфере логистики пассажирских перевозок. Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова считает, что работа в режиме «онлайн» имеет множество плюсов, в числе которых создание равных условий для развития конкуренции на рынке труда, снижение выбросов углекислого газа в атмосферу и так далее. Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Цунаева напомнила о то, что и до пандемии некоторые сотрудники работали удаленно. По ее мнению, такой формат будет актуален всегда. Ранее в СМИ писали, что до 1 января 2022 года ПФР будет выплачивать пенсии дистанционно, а чиновники будут лично проверять факт места жительства пенсионеров. Предполагалось, что это связано с новыми коронавирусными ограничениями. Сотрудники ПФР опровергли данную информацию.