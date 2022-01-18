Завод пермского олигарха заключил миллиардную сделку

Крупную сделку одобрил совет директоров предприятия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ»), одним из акционеров которого является олигарх Петр Кондрашов, заключил крупную сделку с ООО «Соликамский завод десульфураторов». Компания обязуется поставить магний на 2,6 млрд рублей. Сделка одобрена советом директоров ОАО «СМЗ», сообщается на сайте предприятия.

«Поставщик ОАО „Соликамский магниевый завод“ обязуется поставить покупателю ООО „Соликамский завод десульфураторов“ товар — магний МГ-90 в слитках. Общий размер взаимосвязанных сделок составляет 2 558 125 989 рублей», — сказано в сообщении.

Соликамский магниевый завод производит магний, химическую и редкоземельную продукцию — соединения ниобия и тантала. Его ключевыми акционерами являются Тимур Старостин, Игорь Пестриков и Петр Кондрашев, занимающий 86-е место в рейтинге богатейших бизнесменов страны.

Основной вид деятельности ООО «Соликамский завод десульфураторов» — производство и продажа цветных металлов. Предприятие в равных долях принадлежит ОАО «СМЗ» и зарегистрированной в Германии фирме «АЛЬМАМЕТ ГМБХ».

URA.RU рассказывало, что сейчас Генпрокуратура Росси добивается возврата СМЗ под контроль государства. По мнению надзорного органа, приватизация предприятия проводилась с нарушением законодательства. Ранее признания недействительными сделок по продаже акций завода ряду кипрских компаний добилась ФАС.

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