Госдеп США: российско-белорусские учения замаскируют начало войны

19 января 2022 в 02:17 Размер текста - 17 +

Госдеп опасается, что новая Конституция Белоруссии разрешит размещать на своей территории российские военные силы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия запланировала совместные учения с Белоруссией в феврале для того, чтобы напасть на Украину с севера. Об этом заявила сотрудник госдепартамента США высокого ранга на специальном брифинге. «Сообщения о переброске войск РФ в Белоруссию, что осуществляется под предлогом запланированных заранее регулярных учений, вызывают опасения. <…> Это, конечно, вызывает опасения относительного того, что Россия может намереваться разместить силы в Белоруссии под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера», — передает ТАСС слова сотрудника госдепа. Также она заявила, что США с опаской относятся к проекту обновленной Конституции Белоруссии, так как он может свидетельствовать о планах властей разрешить размещение военных и ядерных сил России ан своей территории. «Предложенные изменения <…> включают формулировки, которые могут быть интерпретированы как открытие пути для размещения Россией [своих] сил на белорусской территории», — резюмировала представитель госдепа. Ранее сообщалось, что в США назвали доказательства российской агрессии по отношению к Украине. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия готова напасть на Украину в любой момент. Глава МИД РФ Сергей Лавров высмеял заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о 18 сценариях ответа США России на случай ее нападения на Украину, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия запланировала совместные учения с Белоруссией в феврале для того, чтобы напасть на Украину с севера. Об этом заявила сотрудник госдепартамента США высокого ранга на специальном брифинге. «Сообщения о переброске войск РФ в Белоруссию, что осуществляется под предлогом запланированных заранее регулярных учений, вызывают опасения. <…> Это, конечно, вызывает опасения относительного того, что Россия может намереваться разместить силы в Белоруссии под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера», — передает ТАСС слова сотрудника госдепа. Также она заявила, что США с опаской относятся к проекту обновленной Конституции Белоруссии, так как он может свидетельствовать о планах властей разрешить размещение военных и ядерных сил России ан своей территории. «Предложенные изменения <…> включают формулировки, которые могут быть интерпретированы как открытие пути для размещения Россией [своих] сил на белорусской территории», — резюмировала представитель госдепа. Ранее сообщалось, что в США назвали доказательства российской агрессии по отношению к Украине. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия готова напасть на Украину в любой момент. Глава МИД РФ Сергей Лавров высмеял заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о 18 сценариях ответа США России на случай ее нападения на Украину, пишет RT.