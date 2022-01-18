Белый дом: Россия готова напасть на Украину в любой момент

Россия находится в состоянии боевой готовности, чтобы внезапно напасть на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки на брифинге, который транслировался в Twitter.
«Мы находимся в таком положении, когда Россия способна в любой момент напасть на Украину», — заявила Джен Псаки. Она добавила, что вина в напряженной обстановке вокруг Украины лежит на президенте России Владимире Путине, который «собрал 100 тысяч военных возле украинской границы».
Россия находится в состоянии боевой готовности, чтобы внезапно напасть на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки на брифинге, который транслировался в Twitter. «Мы находимся в таком положении, когда Россия способна в любой момент напасть на Украину», — заявила Джен Псаки. Она добавила, что вина в напряженной обстановке вокруг Украины лежит на президенте России Владимире Путине, который «собрал 100 тысяч военных возле украинской границы». Ранее сообщалось, что в США нашли доказательства российской агрессии по отношению к Украине. Директор СВР РФ Сергей Нарышкин рассказал, что хочет Россия от Украины. Канада отправила на Украину спецназ для борьбы с Россией, пишет Global News. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО «заманивает» Украину в альянс, передает RT.