18 января 2022

Белый дом: Россия готова напасть на Украину в любой момент

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Джен Псаки обвинила Владимира Путина в напряжении обстановки вокруг Украины Фото:
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Война на Украине

Россия находится в состоянии боевой готовности, чтобы внезапно напасть на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки на брифинге, который транслировался в Twitter.

«Мы находимся в таком положении, когда Россия способна в любой момент напасть на Украину», — заявила Джен Псаки. Она добавила, что вина в напряженной обстановке вокруг Украины лежит на президенте России Владимире Путине, который «собрал 100 тысяч военных возле украинской границы».

Ранее сообщалось, что в США нашли доказательства российской агрессии по отношению к Украине. Директор СВР РФ Сергей Нарышкин рассказал, что хочет Россия от Украины. Канада отправила на Украину спецназ для борьбы с Россией, пишет Global News. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО «заманивает» Украину в альянс, передает RT.

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Россия находится в состоянии боевой готовности, чтобы внезапно напасть на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки на брифинге, который транслировался в Twitter. «Мы находимся в таком положении, когда Россия способна в любой момент напасть на Украину», — заявила Джен Псаки. Она добавила, что вина в напряженной обстановке вокруг Украины лежит на президенте России Владимире Путине, который «собрал 100 тысяч военных возле украинской границы». Ранее сообщалось, что в США нашли доказательства российской агрессии по отношению к Украине. Директор СВР РФ Сергей Нарышкин рассказал, что хочет Россия от Украины. Канада отправила на Украину спецназ для борьбы с Россией, пишет Global News. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО «заманивает» Украину в альянс, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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