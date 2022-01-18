Глава ВОЗ допустил появление новых штаммов COVID-19

19 января 2022 в 04:23 Размер текста - 17 +

Из-за быстрых темпов роста заболеваемости «Омикроном» есть большая вероятность появления новых штаммов COVID-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в Twitter. «Пандемия еще далека он завершения, и с невероятным ростом заболеваемости „Омикроном“ по всему миру, вероятно, появятся новые варианты», — заявил Тедрос Гебрейесус. Он отметил, что по-прежнему крайне важно продолжать отслеживать ситуацию и давать ей оценку. Ранее сообщалось, что директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия COVID-19 не завершится «Омикроном». Также он дал оценку эффективности российской вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон». Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал регионы России готовиться к волне «Омикрона». Врач предупредил об опасности приема антибиотиков при заболевании «Омикроном», передает телеканал 360.