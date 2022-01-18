18 января 2022

Глава ВОЗ допустил появление новых штаммов COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Проценко в инфекционном госпитале. Красная зона. Челябинск, медик, эпидемия, медицина, врачи, защитная одежда, доктор, коронавирус, сиз, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
По словам Тедроса Гебрейесуса, пандемия COVID-19 закончится не скоро Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Из-за быстрых темпов роста заболеваемости «Омикроном» есть большая вероятность появления новых штаммов COVID-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в Twitter.

«Пандемия еще далека он завершения, и с невероятным ростом заболеваемости „Омикроном“ по всему миру, вероятно, появятся новые варианты», — заявил Тедрос Гебрейесус. Он отметил, что по-прежнему крайне важно продолжать отслеживать ситуацию и давать ей оценку.

Ранее сообщалось, что директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия COVID-19 не завершится «Омикроном». Также он дал оценку эффективности российской вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон». Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал регионы России готовиться к волне «Омикрона». Врач предупредил об опасности приема антибиотиков при заболевании «Омикроном», передает телеканал 360.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за быстрых темпов роста заболеваемости «Омикроном» есть большая вероятность появления новых штаммов COVID-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в Twitter. «Пандемия еще далека он завершения, и с невероятным ростом заболеваемости „Омикроном“ по всему миру, вероятно, появятся новые варианты», — заявил Тедрос Гебрейесус. Он отметил, что по-прежнему крайне важно продолжать отслеживать ситуацию и давать ей оценку. Ранее сообщалось, что директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия COVID-19 не завершится «Омикроном». Также он дал оценку эффективности российской вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон». Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал регионы России готовиться к волне «Омикрона». Врач предупредил об опасности приема антибиотиков при заболевании «Омикроном», передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...