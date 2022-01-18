18 января 2022
17 января 2022

Внештатный советник пермского губернатора получил новую должность

© Служба новостей «URA.RU»
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XI съезд совета муниципальных образований пермского края в Усть-Качке. Пермь
Алексей Федотов трудоустроился в КРПК Фото:

Экс-глава Соликамского городского округа и внештатный советник пермского губернатора Дмитрия Махонина Алексей Федотов получил новую должность. С 17 января он трудоустроился в АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК), сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

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«Алексей Федотов принят [в АО „КРПК“] руководителем проекта „Строительство жилого комплекса в правобережной части города Березники“», — пояснили в КРПК. Федотов занимал должность главы Соликамского округа с сентября 2019 года по февраль 2020 года. После этого был назначен внештатным советником губернатора по развитию социальных объектов на севере Пермского края. По данным источника URA.RU, трудоустройству Федотова в КРПК мешали его недоброжелатели.

КРПК курирует процесс строительства жилого комплекса «Любимов» в правобережной части Березников для переселения жителей из зоны техногенной аварии, произошедшей на руднике «Уралкалия». Кроме того, организация занимается рядом инвестпроектов. Единственным собственником АО «КРПК» является правительство Пермского края.

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Экс-глава Соликамского городского округа и внештатный советник пермского губернатора Дмитрия Махонина Алексей Федотов получил новую должность. С 17 января он трудоустроился в АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК), сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «Алексей Федотов принят [в АО „КРПК“] руководителем проекта „Строительство жилого комплекса в правобережной части города Березники“», — пояснили в КРПК. Федотов занимал должность главы Соликамского округа с сентября 2019 года по февраль 2020 года. После этого был назначен внештатным советником губернатора по развитию социальных объектов на севере Пермского края. По данным источника URA.RU, трудоустройству Федотова в КРПК мешали его недоброжелатели. КРПК курирует процесс строительства жилого комплекса «Любимов» в правобережной части Березников для переселения жителей из зоны техногенной аварии, произошедшей на руднике «Уралкалия». Кроме того, организация занимается рядом инвестпроектов. Единственным собственником АО «КРПК» является правительство Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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